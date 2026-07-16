Часть Крыма осталась без воды из-за аварии на энергосетях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Часть населенных пунктов на севере и западе Крыма осталась без воды из-за аварии на энергосетях.
- Подвоз воды населению организован.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Часть населенных пунктов на севере и западе Крыма осталась без воды в четверг из-за аварии на энергосетях, идут ремонтные работы, сообщила пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
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"В связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение. Авария на сетях "Крымэнерго"", - говорится в сообщении.
Ограничения затронут ряд населенных пунктов в северной, северо-западной и центральной части Крыма. Так, частично без воды останутся Белогорский, Нижнегорский Красногвардейский районы, Феодосии, Бахчисарай, Саки. Полностью подачу воды приостановят в Красноперекопском и Раздольненском районах, Красноперекопске, Армянске, Раздольном.
Населению организован подвоз воды.
Ранее в компании "Крымэнерго" сообщили, что в результат атак ВСУ часть населенных пунктов северного, восточного и западного энергорайонов полуострова остаются обесточенными, принимаются меры к подаче электроэнергии.