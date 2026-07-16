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В Крыму назвали слова Кулебы о новых регионах проявлением бессильной злобы - РИА Новости, 16.07.2026
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10:33 16.07.2026
В Крыму назвали слова Кулебы о новых регионах проявлением бессильной злобы

Бондаренко назвал слова Кулебы о новых регионах проявлением бессильной злобы

© AP Photo / Efrem LukatskyДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кулеба заявил, что, если бы Украина установила контроль над Крымом и новыми регионами России, необходимо на время лишить жителей этих территорий права голоса на выборах и создать им максимально невыносимые условия для жизни.
  • Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал эти слова бессильной злобой и проявлением ненависти к людям.
  • Он отметил, что крымчане стали сплоченнее и любые попытки надавить на них лишь укрепляют их уверенность в правильности выбора.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Желание экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы устроить крымчанам "период охлаждения", создав невыносимые условия жизни, является проявлением бессильной злобы и человеконенавистничества, считает глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.
Ранее Кулеба заявил, что, если бы удалось вернуть Крым и новые регионы России под контроль Украины, необходимо, устроив "период охлаждения", лишить жителей этих территорий права голоса на выборах и создать им максимально невыносимые условия для жизни.
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"Слова Кулебы - бессильная злоба участника террористического киевского режима и проявление ненависти к людям. Информационное давление на Крым — это отдельная история. Нас пытались запугать, ограничить в правах, заставить нервничать и паниковать. Видимо, те, кто это планировал, совсем не знают крымчан. Вместо того, чтобы посеять хаос, они добились обратного эффекта", - сказал Бондаренко РИА Новости.
Он обратил внимание, что сегодня крымчане стали только сплоченнее.
"Любые попытки надавить на нас лишь укрепляют нашу уверенность в правильности выбора и единство с Россией", - отметил Бондаренко.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма "закрыт окончательно".
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