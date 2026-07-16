Краткий пересказ от РИА ИИ Кулеба заявил, что, если бы Украина установила контроль над Крымом и новыми регионами России, необходимо на время лишить жителей этих территорий права голоса на выборах и создать им максимально невыносимые условия для жизни.

Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал эти слова бессильной злобой и проявлением ненависти к людям.

Он отметил, что крымчане стали сплоченнее и любые попытки надавить на них лишь укрепляют их уверенность в правильности выбора.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Желание экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы устроить крымчанам "период охлаждения", создав невыносимые условия жизни, является проявлением бессильной злобы и человеконенавистничества, считает глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.

Ранее Кулеба заявил, что, если бы удалось вернуть Крым и новые регионы России под контроль Украины, необходимо, устроив "период охлаждения", лишить жителей этих территорий права голоса на выборах и создать им максимально невыносимые условия для жизни.

"Слова Кулебы - бессильная злоба участника террористического киевского режима и проявление ненависти к людям. Информационное давление на Крым — это отдельная история. Нас пытались запугать, ограничить в правах, заставить нервничать и паниковать. Видимо, те, кто это планировал, совсем не знают крымчан. Вместо того, чтобы посеять хаос, они добились обратного эффекта", - сказал Бондаренко РИА Новости.

Он обратил внимание, что сегодня крымчане стали только сплоченнее.

"Любые попытки надавить на нас лишь укрепляют нашу уверенность в правильности выбора и единство с Россией", - отметил Бондаренко

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.