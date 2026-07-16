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В Кремле не удивлены ограничениями для туроператоров по поездкам в Россию - РИА Новости, 16.07.2026
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12:51 16.07.2026 (обновлено: 13:25 16.07.2026)
В Кремле не удивлены ограничениями для туроператоров по поездкам в Россию

В Кремле не удивлены ограничениями для туроператоров ЕС в отношении поездок в РФ

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ограничениях российского направления для европейских туроператоров нет ничего удивительного.
  • Песков отметил, что в отношении различных компаний действует много ограничений в самых разных секторах, не только в туристическом.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ничего удивительного в ограничениях российского направления для европейских туроператоров нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в рамках санкций ЕС запретил европейским компаниям оказывать любые услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России. Португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру рассказал РИА Новости, что продажа туристических поездок в Россию и даже продвижение страны как направления для туризма сегодня под полным запретом в Евросоюзе.
"Там действует много ограничений в отношении различных компаний, в самых разных секторах, не только туристическом. Поэтому ничего удивительного здесь нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают ограничения, распространяющиеся на российское направление на сайтах европейских туроператоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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