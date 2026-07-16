В Кремле не удивлены ограничениями для туроператоров по поездкам в Россию

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ничего удивительного в ограничениях российского направления для европейских туроператоров нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в рамках санкций ЕС запретил европейским компаниям оказывать любые услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России. Португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру рассказал РИА Новости, что продажа туристических поездок в Россию и даже продвижение страны как направления для туризма сегодня под полным запретом в Евросоюзе.