В Кремле не удивлены ограничениями для туроператоров по поездкам в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ограничениях российского направления для европейских туроператоров нет ничего удивительного.
- Песков отметил, что в отношении различных компаний действует много ограничений в самых разных секторах, не только в туристическом.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ничего удивительного в ограничениях российского направления для европейских туроператоров нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в рамках санкций ЕС запретил европейским компаниям оказывать любые услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России. Португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру рассказал РИА Новости, что продажа туристических поездок в Россию и даже продвижение страны как направления для туризма сегодня под полным запретом в Евросоюзе.
"Там действует много ограничений в отношении различных компаний, в самых разных секторах, не только туристическом. Поэтому ничего удивительного здесь нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают ограничения, распространяющиеся на российское направление на сайтах европейских туроператоров.