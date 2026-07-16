Акция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве

Акция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве

© REUTERS / Thomas Peter Акция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что скандал вокруг отставки министра обороны Украины Михаила Федорова свидетельствует о близости режима Владимира Зеленского к полному краху.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко.

Ральф Нимайер считает, что публичный конфликт между Зеленским и Федоровым показывает утрату президентом остатков поддержки даже среди его подчиненных.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Скандал вокруг отставки министра обороны Украины Михаила Федорова показал близость режима Владимира Зеленского к полному краху, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

В среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов. Однако Федоров призвал депутатов Рады проявить твердость и рассказать о коррупции и проблемах в ВСУ. В ряде городов Украины начались митинги против отставки министра.

"Зеленский не может даже спокойно уволить своего министра обороны - начались протесты, и министр обороны открыто критикует Зеленского. Видно, как режим раздирают внутренние конфликты. Для любого правительства это означает близость краха", - сказал Нимайер.

Он отметил, что критика внутри властных структур обычно может звучать за закрытыми дверями, но такой публичный конфликт сильно бьет по настроениям в правительстве. Выход этих противоречий на поверхность показывает утрату Зеленским остатков поддержки даже среди его подчиненных, считает Нимайер.