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В Германии оценили скандал вокруг отставки министра обороны Украины - РИА Новости, 16.07.2026
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18:11 16.07.2026
В Германии оценили скандал вокруг отставки министра обороны Украины

Нимайер: скандал после отставки Федорова показал близость краха киевского режима

© REUTERS / Thomas PeterАкция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве
Акция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Акция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что скандал вокруг отставки министра обороны Украины Михаила Федорова свидетельствует о близости режима Владимира Зеленского к полному краху.
  • Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко.
  • Ральф Нимайер считает, что публичный конфликт между Зеленским и Федоровым показывает утрату президентом остатков поддержки даже среди его подчиненных.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Скандал вокруг отставки министра обороны Украины Михаила Федорова показал близость режима Владимира Зеленского к полному краху, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
В среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов. Однако Федоров призвал депутатов Рады проявить твердость и рассказать о коррупции и проблемах в ВСУ. В ряде городов Украины начались митинги против отставки министра.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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"Зеленский не может даже спокойно уволить своего министра обороны - начались протесты, и министр обороны открыто критикует Зеленского. Видно, как режим раздирают внутренние конфликты. Для любого правительства это означает близость краха", - сказал Нимайер.
Он отметил, что критика внутри властных структур обычно может звучать за закрытыми дверями, но такой публичный конфликт сильно бьет по настроениям в правительстве. Выход этих противоречий на поверхность показывает утрату Зеленским остатков поддержки даже среди его подчиненных, считает Нимайер.
"Это первый шаг Украины к распаду государства, как мы видели в Афганистане и в Ираке после вмешательства США и многих стран НАТО", - сказал политик.
Митинги на Украине против отставки министра обороны Федорова - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
На Украине проходят митинги против отставки министра обороны Федорова
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