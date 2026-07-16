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В Брянске водитель пострадал после наезда на сброшенную ВСУ взрывчатку - РИА Новости, 16.07.2026
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15:06 16.07.2026
В Брянске водитель пострадал после наезда на сброшенную ВСУ взрывчатку

В Брянске водитель пострадал после наезда на сброшенную с дрона ВСУ взрывчатку

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водитель гражданского автомобиля в Брянской области получил осколочное ранение после наезда на взрывное устройство, сброшенное с украинского дрона.
  • Взрывное устройство было замаскировано под коробку, инцидент произошел между селами Подывотье и Саранчино Севского района Брянской области.
БРЯНСК, 16 июл – РИА Новости. Водитель гражданского автомобиля получил в Брянской области осколочное ранение после того, как наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство, замаскированное под коробку, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
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"Гражданский автомобиль наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство, замаскированное под коробку. Водитель с осколочным ранением обратился в Навлинскую районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.

По словам врио губернатора, произошло это между селами Подывотье и Саранчино Севского района Брянской области.
"Враг действует бесчеловечно и подло. Если вы обнаружили любой незнакомый или подозрительный предмет, не приближайтесь к нему. Об обнаружении таких предметов сообщайте по телефону 112", - добавил Ковальчук.
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ПроисшествияБрянская областьБрянскСевский районЕгор Ковальчук
 
 
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