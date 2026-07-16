В Брянске водитель пострадал после наезда на сброшенную ВСУ взрывчатку

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"Гражданский автомобиль наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство, замаскированное под коробку. Водитель с осколочным ранением обратился в Навлинскую районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.