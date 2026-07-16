Австрийский космонавт рассказал, что изменилось после возвращения на Землю

Краткий пересказ от РИА ИИ Австрийский космонавт Франц Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году и провел на орбите почти восемь суток.

По возвращении на Землю Франц Фибек увидел ущерб, который люди наносят планете: горящие нефтяные месторождения, загрязненные реки, вырубки лесов.

Космонавт отметил, что с орбиты не видны границы между странами, и назвал их искусственно созданными людьми и по сути не необходимыми.

ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости рассказал, как изменились его взгляды по возвращении на Землю.

Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии

По его словам, после возвращения на Землю у него изменилась картина мира. Он увидел не только красоту планеты, но и ущерб, который люди ей наносят. По его словам, было видно, как горели нефтяные месторождения, и дым покрывал весь Персидский залив - серо-черные облака. Также его внимание привлекли загрязненные реки, вырубки лесов, например, в Бразилии.

"И в то же время тогда шла война в Югославии. Когда смотришь сверху, не видишь никаких границ - не видно, где Хорватия, где Словения, где Сербия. Видна только красивая природа. И возникает вопрос: что делают люди, которые там воюют и убивают друг друга?" - поделился Фибек.