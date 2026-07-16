Специализированный комбикорм для оленей начали выпускать на Камчатке

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"К нам поступали заявки от оленеводческих хозяйств на изготовление комбикорма для северных оленей. На основе их пожеланий мы разработали рецептуру, которая учитывает особенности этого вида животных и отвечает требованиям к кормлению оленей. Это новый для нас продукт", — цитирует пресс-служба правительства генерального директора АО "Камчатская мельница" Дмитрия Чередниченко.