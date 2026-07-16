Специализированный комбикорм для оленей начали выпускать на Камчатке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Компания «Камчатская мельница» выпустила первую партию комбикорма для северных оленей.
- Рецептура комбикорма разработана с учетом особенностей северных оленей и местной кормовой базы.
- Первая партия комбикорма передана предприятию «Оленпром».
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 июл – РИА Новости. Компания "Камчатская мельница" выпустила первую партию комбикорма для северных оленей, разработанного по заявкам местных оленеводческих хозяйств, сообщили в правительстве Камчатского края.
«
"К нам поступали заявки от оленеводческих хозяйств на изготовление комбикорма для северных оленей. На основе их пожеланий мы разработали рецептуру, которая учитывает особенности этого вида животных и отвечает требованиям к кормлению оленей. Это новый для нас продукт", — цитирует пресс-служба правительства генерального директора АО "Камчатская мельница" Дмитрия Чередниченко.
В сообщении уточняется, что необходимость создания специализированного корма возникла в связи с тем, что в зимний период из-за плотной ледяной корки на снегу олени не всегда могут добывать естественный корм. Рецептура нового комбикорма адаптирована под физиологические особенности северных оленей и учитывает местную кормовую базу. Он содержит сбалансированное сочетание белка, клетчатки, витаминов и минеральных компонентов.
Первая партия уже передана в реализацию одному из заказчиков — предприятию "Оленпром".
Как отмечают в правительстве, это часть системной работы по развитию оленеводства, которая проводится в регионе по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова.
Ранее власти сообщили об установке современных жилых модулей на маршрутах следования оленеводов для улучшения их бытовых и трудовых условий.