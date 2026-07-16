Требуется мозговой штурм: старый мир ушел, новый еще не пришел

Глоток свежего воздуха — вот что такое эта книга , вышедшая в Индии. Дело в том, что вроде бы уже всем ясно: старый мир обрушился, входим в новый. Понять бы только, какой он, и соответственно действовать.

На эту тему уже написано всякого и разного — на целую библиотеку. Но если книги эти произведены мыслителями-западниками, то там сплошная тоска и неясность, как вариант — лютое рычание. А вот когда на те же события и процессы смотрят с совсем другого угла зрения, тут не то чтобы становится веселее, но бодрости точно прибавляется.

Называется эта работа "Как проваливаются нации — демонтаж американского мира", автор — Раджив Догра. Индийский дипломат, работал послом в четырех странах, главное же — природный дар у человека, отлично пишет. Иногда — попросту афоризмами. Это девятая его книга, прочие тоже были хороши.

И — для начала — вот они, афоризмы, которые помогают понять, что за мир вокруг нас получается:

Для стран Глобального Юга несправедливости прошлого и живучий расизм настоящего — напоминание, что нынешний миропорядок нужен был для того, чтобы закрепить расизм как мировую норму.

Времена меняются именно для Глобального Юга. До недавних пор многие не могли донести свои идеи за пределы национальных границ. Но если раньше такие страны воспринимали как застрявшие в прошлом, то теперь о Восточной Азии говорят, как о нашем будущем.

Как минимум все это означает конец эпохи, когда правила писали США. Но оно означает также, что новый миропорядок не будет создаваться просто потому, что так хочет Китай.

В новом перестроенном мире разница мнений между людьми и странами не должна быть проблемой. Мы должны ожидать и поощрять расцвет интеллектуальной энергии в идеях.

У коммунизма истек срок годности. Капитализм — надоевший аромат. Либерализм ковыляет на гнущихся костылях. Но не виднеется и никакого нового "изма".

Индия счастлива в своей задумчивости, пока другие страны накликивают кризисы своим нетерпением. Страны типа Аргентины, Кении, Египта или Пакистана настаивают, что должны быть лидерами в новой модели мира. Результат — зависть, грызня и поэтому общий застой.

Склонный к торопливости Запад до сих пор не признает срочную необходимость прихода нового миропорядка. И это несмотря на то, что идеи, с которыми мы до сих пор жили, более-менее вышвырнуты вон, а мы зависли в неподвижности, поскольку вокруг не так много новых идей, которые могли бы вести мир вперед.

Последнее замечание — насчет не желающего признавать реальность Запада — просто отлично резонирует с только что опубликованной в Foreign Affairs, США, статьей умного Хэла Брэндса в соавторстве с Майклом Бекли. Подзаголовок ее — "Как выстраиваются боевые линии в войне за следующий миропорядок", а вот в заголовке опять "Хартленд и Римленд", то есть речь о вечном противостоянии континентальных и морских держав.

Ну вот сколько можно зажигать свечек перед дагеротипом англичанина Хэлфорда Маккиндера, изобретателя геополитики? И вот сейчас нам эти два автора объясняют, что, в сущности, за многие столетия ничего в мире не поменялось. Как были, так и остались обитатели континентальных пространств (особенно Россия и Китай), а это автократы, агрессоры, лютые, отсталые, консервативные, мрачные — и люди моря (англичане с американцами), они веселые, авантюрные, ну — немножко пираты, не без того. И сейчас мы видим всего-то очередную вылазку континентальных автократов, но люди моря держатся хорошо. Вот только впали в пессимизм и слегка переругались.

Дальше нас долбят по голове статистикой, из которой неожиданно следует, что у этих морских дьяволов с союзниками все козыри на руках и они опять соберутся и "сдержат" автократов, а те когда-нибудь потом снова поднимут голову, и так без конца. Ребята, уберите свою водно-сухопутную геополитику, почитайте мировую историю — о том, какие на самом деле были морские державы за столетия до вашей Европы или Америки. И удивитесь.

Вы скажете, что это все-таки удивительный феномен — западники действительно не желают признавать, что мир поменялся, в то время как все прочие в новом мире уже живут. Но тут вам в помощь еще одна книга, попросту замечательная. Она хороша тем, что показывает сегодняшний новый мир с совсем уже неожиданного угла — здесь взгляд из прошлого, но не западного, причем стартует разговор из 1945-1949 годов. Вот уж когда мир начал меняться со страшной силой.

Называется книга "Хрущев и Сукарно", вышла в Индонезии, автор — Ахмад Фахруроджи, сейчас готовится к печати ее переводное российское издание. И вот вы представьте: уже заработала ООН и в нее вносится протест лидеров… кого? Какой Индонезии? Эта страна называется Голландская Индия, туда должны были вернуться голландцы после капитуляции оккупантов-японцев, а власть голландцам должны были передать возвращавшиеся в Азию с поджатым хвостом англичане. И тут некая команда провозглашает какую-то "независимую Индонезию". И не забывайте, что с 1947 года еще и Индия только должна вроде как получить независимость. Это какой-то новый и странный мир.

Странно себя в нем ощущали не только западники. Книга Фахруроджи в подробностях описывает, как сначала сталинская дипломатия поддерживала Индонезию, ведя за нее битвы в ООН. Потом пришла эпоха Хрущева, когда оказалось, что по всему миру возникло множество совсем новых государств и что с ними Москва очень даже может иметь дело. Дальше Хрущев по-настоящему подружился с президентом Сукарно, "отцом независимости" Индонезии, и было множество всяких бурных событий.