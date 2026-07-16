Требуется мозговой штурм: старый мир ушел, новый еще не пришел

Глоток свежего воздуха — вот что такое эта книга, вышедшая в Индии. Дело в том, что вроде бы уже всем ясно: старый мир обрушился, входим в новый. Понять бы только, какой он, и соответственно действовать.
На эту тему уже написано всякого и разного — на целую библиотеку. Но если книги эти произведены мыслителями-западниками, то там сплошная тоска и неясность, как вариант — лютое рычание. А вот когда на те же события и процессы смотрят с совсем другого угла зрения, тут не то чтобы становится веселее, но бодрости точно прибавляется.
Россия поворачивает на Юго-Восток
18 июня, 08:00
Называется эта работа "Как проваливаются нации — демонтаж американского мира", автор — Раджив Догра. Индийский дипломат, работал послом в четырех странах, главное же — природный дар у человека, отлично пишет. Иногда — попросту афоризмами. Это девятая его книга, прочие тоже были хороши.
И — для начала — вот они, афоризмы, которые помогают понять, что за мир вокруг нас получается:
- Для стран Глобального Юга несправедливости прошлого и живучий расизм настоящего — напоминание, что нынешний миропорядок нужен был для того, чтобы закрепить расизм как мировую норму.
- Времена меняются именно для Глобального Юга. До недавних пор многие не могли донести свои идеи за пределы национальных границ. Но если раньше такие страны воспринимали как застрявшие в прошлом, то теперь о Восточной Азии говорят, как о нашем будущем.
- Как минимум все это означает конец эпохи, когда правила писали США. Но оно означает также, что новый миропорядок не будет создаваться просто потому, что так хочет Китай.
- В новом перестроенном мире разница мнений между людьми и странами не должна быть проблемой. Мы должны ожидать и поощрять расцвет интеллектуальной энергии в идеях.
- У коммунизма истек срок годности. Капитализм — надоевший аромат. Либерализм ковыляет на гнущихся костылях. Но не виднеется и никакого нового "изма".
- Индия счастлива в своей задумчивости, пока другие страны накликивают кризисы своим нетерпением. Страны типа Аргентины, Кении, Египта или Пакистана настаивают, что должны быть лидерами в новой модели мира. Результат — зависть, грызня и поэтому общий застой.
- Склонный к торопливости Запад до сих пор не признает срочную необходимость прихода нового миропорядка. И это несмотря на то, что идеи, с которыми мы до сих пор жили, более-менее вышвырнуты вон, а мы зависли в неподвижности, поскольку вокруг не так много новых идей, которые могли бы вести мир вперед.
Последнее замечание — насчет не желающего признавать реальность Запада — просто отлично резонирует с только что опубликованной в Foreign Affairs, США, статьей умного Хэла Брэндса в соавторстве с Майклом Бекли. Подзаголовок ее — "Как выстраиваются боевые линии в войне за следующий миропорядок", а вот в заголовке опять "Хартленд и Римленд", то есть речь о вечном противостоянии континентальных и морских держав.
Ну вот сколько можно зажигать свечек перед дагеротипом англичанина Хэлфорда Маккиндера, изобретателя геополитики? И вот сейчас нам эти два автора объясняют, что, в сущности, за многие столетия ничего в мире не поменялось. Как были, так и остались обитатели континентальных пространств (особенно Россия и Китай), а это автократы, агрессоры, лютые, отсталые, консервативные, мрачные — и люди моря (англичане с американцами), они веселые, авантюрные, ну — немножко пираты, не без того. И сейчас мы видим всего-то очередную вылазку континентальных автократов, но люди моря держатся хорошо. Вот только впали в пессимизм и слегка переругались.
Дальше нас долбят по голове статистикой, из которой неожиданно следует, что у этих морских дьяволов с союзниками все козыри на руках и они опять соберутся и "сдержат" автократов, а те когда-нибудь потом снова поднимут голову, и так без конца. Ребята, уберите свою водно-сухопутную геополитику, почитайте мировую историю — о том, какие на самом деле были морские державы за столетия до вашей Европы или Америки. И удивитесь.
Вы скажете, что это все-таки удивительный феномен — западники действительно не желают признавать, что мир поменялся, в то время как все прочие в новом мире уже живут. Но тут вам в помощь еще одна книга, попросту замечательная. Она хороша тем, что показывает сегодняшний новый мир с совсем уже неожиданного угла — здесь взгляд из прошлого, но не западного, причем стартует разговор из 1945-1949 годов. Вот уж когда мир начал меняться со страшной силой.
Называется книга "Хрущев и Сукарно", вышла в Индонезии, автор — Ахмад Фахруроджи, сейчас готовится к печати ее переводное российское издание. И вот вы представьте: уже заработала ООН и в нее вносится протест лидеров… кого? Какой Индонезии? Эта страна называется Голландская Индия, туда должны были вернуться голландцы после капитуляции оккупантов-японцев, а власть голландцам должны были передать возвращавшиеся в Азию с поджатым хвостом англичане. И тут некая команда провозглашает какую-то "независимую Индонезию". И не забывайте, что с 1947 года еще и Индия только должна вроде как получить независимость. Это какой-то новый и странный мир.
Странно себя в нем ощущали не только западники. Книга Фахруроджи в подробностях описывает, как сначала сталинская дипломатия поддерживала Индонезию, ведя за нее битвы в ООН. Потом пришла эпоха Хрущева, когда оказалось, что по всему миру возникло множество совсем новых государств и что с ними Москва очень даже может иметь дело. Дальше Хрущев по-настоящему подружился с президентом Сукарно, "отцом независимости" Индонезии, и было множество всяких бурных событий.
Изучать их, конечно, очень интересно и полезно, но все же главное при чтении этой книги — это наблюдать за изумлением тогдашних новичков на мировой сцене от того, что с ними происходит, и тупое замешательство тех, кто никак не желал признавать, что мир сильно изменился. Ну, в общем, все как сейчас. А вы, ребята, нам говорите, что ничего не меняется, как была "суша против моря", так и остается.
Китай — Индия: мир замер в напряжении
26 июня, 08:00