Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев забыл о внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе Украины.
- По словам Захаровой, мировое сообщество признало независимость Украины именно на основе этих принципов.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Киев давно забыл о внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе Украины как о базовых принципах, на основе которых мир признал независимость страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте МИД РФ отмечается, что 16 июля 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете Украины. Однако об этой дате в Киеве даже не вспомнили.
"В Киеве давно позабыли о торжественно провозглашенных тогда базовых принципах украинской государственности – внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе страны. Именно на этой основе мировое сообщество и признало позднее независимость Украины", - подчеркнула Захарова.