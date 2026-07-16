МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Киев давно забыл о внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе Украины как о базовых принципах, на основе которых мир признал независимость страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Киеве давно позабыли о торжественно провозглашенных тогда базовых принципах украинской государственности – внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе страны. Именно на этой основе мировое сообщество и признало позднее независимость Украины", - подчеркнула Захарова.