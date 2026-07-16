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Киев давно забыл о внеблоковом статусе Украины, заявила Захарова - РИА Новости, 16.07.2026
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22:18 16.07.2026 (обновлено: 22:36 16.07.2026)
Киев давно забыл о внеблоковом статусе Украины, заявила Захарова

Захарова: Киев давно забыл о базовых принципах украинской государственности

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев забыл о внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе Украины.
  • По словам Захаровой, мировое сообщество признало независимость Украины именно на основе этих принципов.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Киев давно забыл о внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе Украины как о базовых принципах, на основе которых мир признал независимость страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте МИД РФ отмечается, что 16 июля 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете Украины. Однако об этой дате в Киеве даже не вспомнили.
"В Киеве давно позабыли о торжественно провозглашенных тогда базовых принципах украинской государственности – внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе страны. Именно на этой основе мировое сообщество и признало позднее независимость Украины", - подчеркнула Захарова.
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