СМИ: в Киеве опасаются за участь проекта Грэма* о санкциях против России

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Киеве опасаются за участь законопроекта недавно скончавшегося сенатора Линдси Грэма* о санкциях против России и просчитывают возможные сценарии его провала, пишет газета Politico.

"Некоторые в Киеве боятся за судьбу пакета санкций Грэма и просчитывают ряд возможных сценариев, посредством которых Белый дом может подорвать его действие", — говорится в сообщении издания.

Офис Грэма 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений при сердечно-сосудистом заболевании. Сенатор выступил автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что "не может умереть до тех пор", пока не примут новый санкционный документ.