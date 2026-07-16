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СМИ: в Киеве опасаются за участь проекта Грэма* о санкциях против России - РИА Новости, 16.07.2026
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08:53 16.07.2026 (обновлено: 15:37 16.07.2026)
СМИ: в Киеве опасаются за участь проекта Грэма* о санкциях против России

Politico: Киев просчитывает сценарии краха проекта Грэма о санкциях против РФ

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве опасаются за судьбу законопроекта сенатора Линдси Грэма* о санкциях против России.
  • Президент США Дональд Трамп может затянуть подписание законопроекта или не воспользоваться полномочиями, которые ему предоставляет проект.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Киеве опасаются за участь законопроекта недавно скончавшегося сенатора Линдси Грэма* о санкциях против России и просчитывают возможные сценарии его провала, пишет газета Politico.
«

"Некоторые в Киеве боятся за судьбу пакета санкций Грэма и просчитывают ряд возможных сценариев, посредством которых Белый дом может подорвать его действие", — говорится в сообщении издания.

По словам источника, близкого к украинским властям, даже в случае принятия законопроекта в конгрессе президент США Дональд Трамп может затянуть его подписание. Он также может просто не воспользоваться полномочиями, которыми его наделяет проект, добавил собеседник.
Офис Грэма 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений при сердечно-сосудистом заболевании. Сенатор выступил автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что "не может умереть до тех пор", пока не примут новый санкционный документ.
* Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории России.
 
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