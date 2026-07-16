В Киеве прогремели взрывы

Украинский пожарный во время тушения пожара. Архивное фото

Украинский пожарный во время тушения пожара

© Фото : ГСЧС Украины Украинский пожарный во время тушения пожара

Краткий пересказ от РИА ИИ В Киеве и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Харьковской области звучал сигнал воздушной тревоги.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

« "В Киеве раздались взрывы", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".

Менее чем через 15 минут "Общественное" сообщило о повторной серии взрывов в украинской столице.

Также взрывы, по данным телеканала, прогремели в Харькове.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.