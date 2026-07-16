В Киеве прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Харьковской области звучал сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
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"В Киеве раздались взрывы", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Менее чем через 15 минут "Общественное" сообщило о повторной серии взрывов в украинской столице.
Также взрывы, по данным телеканала, прогремели в Харькове.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18