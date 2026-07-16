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В Kaspersky рассказали, с чего начинается каждая третья кибератака в России - РИА Новости, 16.07.2026
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17:05 16.07.2026 (обновлено: 17:07 16.07.2026)
В Kaspersky рассказали, с чего начинается каждая третья кибератака в России

Kaspersky: каждая третья кибератака в РФ начинается с эксплуатации уязвимостей

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПрограммист во время работы
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Программист во время работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Каждая третья кибератака в России в 2026 году начинается с эксплуатации уязвимостей.
  • В первом полугодии 2026 года число найденных уязвимостей выросло на 24% и достигло 29,2 тысячи.
  • Уязвимости программного обеспечения входят в топ-3 наиболее опасных киберугроз для ИБ-специалистов.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Каждая третья кибератака в России в 2026 году начинается с эксплуатации уязвимостей, при этом в первом полугодии число найденных уязвимостей выросло на четверть, до 29,2 тысячи, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
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"Каждая третья кибератака в РФ в 2026 году начинается с эксплуатации уязвимостей. По подсчетам экспертов "Лаборатории Касперского", в первом полугодии 2026 года число уязвимостей выросло на 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 29,2 тысячи", - сообщили в компании.
При этом значительный рост был зафиксирован именно во втором квартале - на 87% по сравнению с первым кварталом 2026 года и на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
По подсчетам аналитиков компании, уязвимости программного обеспечения (ПО) входят в топ-3 наиболее опасных киберугроз для ИБ-специалистов.
В компании отметили, что злоумышленники активно используют ИИ для поиска новых брешей - поэтому их число постоянно растет, а время между обнаружением и началом эксплуатации сокращается.
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