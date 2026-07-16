В Kaspersky рассказали, с чего начинается каждая третья кибератака в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Каждая третья кибератака в России в 2026 году начинается с эксплуатации уязвимостей.

В первом полугодии 2026 года число найденных уязвимостей выросло на 24% и достигло 29,2 тысячи.

Уязвимости программного обеспечения входят в топ-3 наиболее опасных киберугроз для ИБ-специалистов.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Каждая третья кибератака в России в 2026 году начинается с эксплуатации уязвимостей, при этом в первом полугодии число найденных уязвимостей выросло на четверть, до 29,2 тысячи, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".

« "Каждая третья кибератака в РФ в 2026 году начинается с эксплуатации уязвимостей. По подсчетам экспертов "Лаборатории Касперского", в первом полугодии 2026 года число уязвимостей выросло на 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 29,2 тысячи", - сообщили в компании.

При этом значительный рост был зафиксирован именно во втором квартале - на 87% по сравнению с первым кварталом 2026 года и на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

По подсчетам аналитиков компании, уязвимости программного обеспечения (ПО) входят в топ-3 наиболее опасных киберугроз для ИБ-специалистов.