ВСУ атаковали Курскую область более 130 раз за сутки

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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 15 июля до 09.00 16 июля сбито 154 вражеских беспилотника различного типа. 131 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".