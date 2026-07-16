ВСУ атаковали Курскую область более 130 раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки ВСУ 131 раз атаковали из артиллерии отселенные приграничные районы Курской области.
- Над Курской областью было сбито 154 украинских беспилотника различного типа.
- В результате атак в Хомутовке погибла женщина, в поселке Учительский Рыльского района ранен мужчина, также повреждены здания в Льгове и временно отсутствовало электроснабжение у около 9 700 человек.
КУРСК, 16 июл - РИА Новости. ВСУ 131 раз за прошедшие сутки атаковали из артиллерии отселенные приграничные районы Курской области, над регионом сбито 154 украинских беспилотника различного типа, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 15 июля до 09.00 16 июля сбито 154 вражеских беспилотника различного типа. 131 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что 13 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в поселке Хомутовка Хомутовского района была ранена 36-летняя женщина - к сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми. Спасти ее не удалось. Еще раз - самые искренние соболезнования родным", - заявил глава региона.
По словам губернатора, в поселке Учительский Рыльского района ранен 59-летний мужчина.
"Во Льгове повреждены фасад и остекление здания РЭС, крыша и остекление АЗС. В результате удара по объекту энергетики без электроснабжения оставались около 9 700 человек - до конца дня оно было восстановлено", - отметил Хинштейн.
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