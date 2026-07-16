Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Курскую область более 130 раз за сутки - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 16.07.2026
ВСУ атаковали Курскую область более 130 раз за сутки

Хинштейн: ВСУ атаковали из артиллерии курское приграничье более 130 раз за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара
Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки ВСУ 131 раз атаковали из артиллерии отселенные приграничные районы Курской области.
  • Над Курской областью было сбито 154 украинских беспилотника различного типа.
  • В результате атак в Хомутовке погибла женщина, в поселке Учительский Рыльского района ранен мужчина, также повреждены здания в Льгове и временно отсутствовало электроснабжение у около 9 700 человек.
КУРСК, 16 июл - РИА Новости. ВСУ 131 раз за прошедшие сутки атаковали из артиллерии отселенные приграничные районы Курской области, над регионом сбито 154 украинских беспилотника различного типа, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 15 июля до 09.00 16 июля сбито 154 вражеских беспилотника различного типа. 131 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".

Он добавил, что 13 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в поселке Хомутовка Хомутовского района была ранена 36-летняя женщина - к сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми. Спасти ее не удалось. Еще раз - самые искренние соболезнования родным", - заявил глава региона.
По словам губернатора, в поселке Учительский Рыльского района ранен 59-летний мужчина.
"Во Льгове повреждены фасад и остекление здания РЭС, крыша и остекление АЗС. В результате удара по объекту энергетики без электроснабжения оставались около 9 700 человек - до конца дня оно было восстановлено", - отметил Хинштейн.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльский районКурская областьЛьговАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала