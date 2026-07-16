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ВС России поразили быстроходный катер ССО ВСУ в районе острова Змеиный - РИА Новости, 16.07.2026
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09:05 16.07.2026 (обновлено: 09:16 16.07.2026)
ВС России поразили быстроходный катер ССО ВСУ в районе острова Змеиный

ВС РФ групповым поразили быстроходный катер ССО ВСУ в районе острова Змеиный

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К
Истребитель-перехватчик МиГ-31К - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Истребитель-перехватчик МиГ-31К. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия России нанесла групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского ВПК в Киеве, а также по объектам инфраструктуры портов "Одесса" и "Южный" в Одесской области.
  • В районе острова Змеиный поражен быстроходный катер сил специальных операций ВСУ.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Армия России групповым ударом поразила быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный, сообщило Минобороны РФ.
ВС РФ в ночь на четверг нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского ВПК в Киеве, высокоточным оружием и беспилотниками по объектам инфраструктуры портов "Одесса" и "Южный" в Одесской области.
"Кроме того, поражены... быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияостров ЗмеиныйВооруженные силы Украины
 
 
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