ВС России поразили быстроходный катер ССО ВСУ в районе острова Змеиный

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России нанесла групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского ВПК в Киеве, а также по объектам инфраструктуры портов "Одесса" и "Южный" в Одесской области.
- В районе острова Змеиный поражен быстроходный катер сил специальных операций ВСУ.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Армия России групповым ударом поразила быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный, сообщило Минобороны РФ.
ВС РФ в ночь на четверг нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского ВПК в Киеве, высокоточным оружием и беспилотниками по объектам инфраструктуры портов "Одесса" и "Южный" в Одесской области.
"Кроме того, поражены... быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18