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В Калининграде пропал десятилетний мальчик - РИА Новости, 16.07.2026
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10:19 16.07.2026
В Калининграде пропал десятилетний мальчик

В Калининграде ищут пропавшего в среду десятилетнего мальчика

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калининграде пропал 10-летний мальчик, который ушел из дома в среду около 13:00.
  • Полиция ведет поиск ребенка, его местонахождение до сих пор не установлено.
КАЛИНИНГРАД, 16 июл – РИА Новости. Полиция в Калининграде ищет 10-летнего мальчика, который ушел из дома в среду днем и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
«

"Полицией разыскивается 10-летний… пропавший в Калининграде. До настоящего времени его местонахождение не установлено", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".

Известно, что ребенок ушел из дома в среду около 13.00 (14.00 мск) по улице Батальной.
По данным полиции, мальчик был одет в черные спортивные штаны, синюю футболку, черную кофту с капюшоном и черно-белые кроссовки, при себе у него была сумка через плечо черного цвета.
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