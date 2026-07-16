В Калининграде пропал десятилетний мальчик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калининграде пропал 10-летний мальчик, который ушел из дома в среду около 13:00.
- Полиция ведет поиск ребенка, его местонахождение до сих пор не установлено.
КАЛИНИНГРАД, 16 июл – РИА Новости. Полиция в Калининграде ищет 10-летнего мальчика, который ушел из дома в среду днем и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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"Полицией разыскивается 10-летний… пропавший в Калининграде. До настоящего времени его местонахождение не установлено", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Известно, что ребенок ушел из дома в среду около 13.00 (14.00 мск) по улице Батальной.
По данным полиции, мальчик был одет в черные спортивные штаны, синюю футболку, черную кофту с капюшоном и черно-белые кроссовки, при себе у него была сумка через плечо черного цвета.
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