Иран продолжает выражать США интерес в мирной сделке, утверждает Левитт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран продолжает вести переговоры с США, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
- Она добавила, что Тегеран выражает заинтересованность в заключении сделки с Вашингтоном.
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Иран продолжает вести переговоры с США, выражая заинтересованность в заключении сделки между сторонами, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Иран по-прежнему активно ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки и выражает желание заключить с нами сделку", - заявила Левитт во время пресс-брифинга.