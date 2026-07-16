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Иран продолжает выражать США интерес в мирной сделке, утверждает Левитт - РИА Новости, 16.07.2026
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22:53 16.07.2026
Иран продолжает выражать США интерес в мирной сделке, утверждает Левитт

Левитт: Иран продолжает переговоры с США и выражает заинтересованность в сделке

© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран продолжает вести переговоры с США, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
  • Она добавила, что Тегеран выражает заинтересованность в заключении сделки с Вашингтоном.
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Иран продолжает вести переговоры с США, выражая заинтересованность в заключении сделки между сторонами, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Иран по-прежнему активно ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки и выражает желание заключить с нами сделку", - заявила Левитт во время пресс-брифинга.
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