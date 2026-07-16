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На юге Ирана прогремели взрывы - РИА Новости, 16.07.2026
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22:50 16.07.2026
На юге Ирана прогремели взрывы

Reuters: на юге Ирана в провинциях Бушер и Ахваз прогремели взрывы

© AP Photo / Iranian Red Crescent SocietyПожарные в Иране
Пожарные в Иране - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Iranian Red Crescent Society
Пожарные в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На юге Ирана прогремели взрывы в провинциях Бушер и Ахваз.
  • Агентство Рейтер сообщает о взрывах со ссылкой на иранские СМИ на фоне заявления военных США о возобновлении ударов.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели на юге Ирана на фоне заявления военных США о возобновлении ударов, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ.
По данным агентства, взрывы звучат в провинциях Бушер и Ахваз.
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Ранее в четверг командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале новой серии американских ударов по иранским целям.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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