Иран отрицает освобождение каких-либо американских заключенных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп сообщил, что Иран разрешил покинуть страну задержанной в 2024 году американке.
- Агентство Mizan, связанное с судебной властью Ирана, отрицает освобождение американских заключенных и обмен.
ТЕГЕРАН, 16 июл - РИА Новости. Тегеран отрицает освобождение каких-либо американских заключенных, передает агентство Mizan, связанное с судебной властью Ирана.
Американский президент Дональд Трамп ранее сообщил, что Иран разрешил покинуть страну задержанной в 2024 году американке, США признательны Тегерану за этот жест доброй воли.
"Не было ни освобождения каких-либо американских заключенных из иранских тюрем, ни обмена", - прокомментировало агентство Mizan заявление Трампа.