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Иран отрицает освобождение каких-либо американских заключенных - РИА Новости, 16.07.2026
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21:53 16.07.2026
Иран отрицает освобождение каких-либо американских заключенных

Mizan: Иран отрицает освобождение американских заключенных

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп сообщил, что Иран разрешил покинуть страну задержанной в 2024 году американке.
  • Агентство Mizan, связанное с судебной властью Ирана, отрицает освобождение американских заключенных и обмен.
ТЕГЕРАН, 16 июл - РИА Новости. Тегеран отрицает освобождение каких-либо американских заключенных, передает агентство Mizan, связанное с судебной властью Ирана.
Американский президент Дональд Трамп ранее сообщил, что Иран разрешил покинуть страну задержанной в 2024 году американке, США признательны Тегерану за этот жест доброй воли.
"Не было ни освобождения каких-либо американских заключенных из иранских тюрем, ни обмена", - прокомментировало агентство Mizan‌‌ заявление Трампа.
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