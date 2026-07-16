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В Бендер-Аббасе прогремели три взрыва - РИА Новости, 16.07.2026
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21:37 16.07.2026
В Бендер-Аббасе прогремели три взрыва

В портовом городе Бендер-Аббас прогремели три взрыва

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом
Женщина с иранским флагом - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина с иранским флагом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана прогремели три взрыва.
  • О взрывах сообщила гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
ТЕГЕРАН, 16 июл – РИА Новости. Три взрыва прогремели в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана, сообщает в четверг вечером гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
"В Бендер-Аббасе прозвучали три взрыва", - говорится в сообщении.
Подробности ТВ не приводит.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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