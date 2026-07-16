В Иране назвали цель новых ударов США

Краткий пересказ от РИА ИИ США начали новые удары по Ирану, чтобы ослабить переговорные позиции Тегерана, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани.

По его словам, целью ударов является ослабление возможностей Ирана в Ормузском проливе.

ТЕГЕРАН, 16 июл - РИА Новости. США начали новые удары по Ирану, чтобы ослабить переговорные позиции Тегерана, заявил РИА Новости член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани.

"Пакистанцы, катарцы и даже Турция все еще предпринимают посреднические усилия, однако американцы полагают, что перед будущими переговорами смогут в некоторой степени ослабить Иран", - сказал депутат, пояснив, что целью является - ослабить возможности Ирана в Ормузском проливе.

Он пояснил, что причиной ударов послужил тот факт, что меморандум не представлял собой всеобъемлющий текст и содержал положения, подход к реализации которых у сторон мог быть разный. В качестве примера депутат привел пятый пункт, в соответствии с которым Ормузский пролив будет управляться на основе иранских механизмов в сотрудничестве с Оманом.

"Но поскольку Оман является арабской страной, он в большей степени подвержен влиянию арабских стран Персидского залива, на него оказывали давление США", - добавил он.

"Американцы захотели использовать оманский коридор (для прохода судов через Ормуз, Иран же настаивал только на своем маршруте - ред.), лишив Иран возможности использовать механизм (управления Ормузским проливом - ред.) при дальнейшем обсуждении ядерной тематики и вопроса об Ормузе, поэтому вновь началась война на истощение", - заключил депутат.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.