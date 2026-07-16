В Иране рассказали, при каком условии готовы вернуться к меморандуму с США

Краткий пересказ от РИА ИИ Меморандум между Ираном и США в настоящий момент не действует, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани.

Тегеран готов вернуться к меморандуму, если Вашингтон сделает то же самое.

ТЕГЕРАН, 16 июл - РИА Новости. Меморандум между Ираном и США в настоящий момент не действует, но Тегеран готов вернуться к нему, если Вашингтон сделает то же самое, заявил РИА Новости член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани.

"В настоящий момент нет, однако если США вернутся к реализации меморандума, Иран также может пересмотреть свой подход к этому вопросу", - сказал депутат, отвечая на вопрос, считает ли Тегеран, что меморандум с Вашингтоном сейчас действует.

При этом он подчеркнул, что выполнение Ираном положения меморандума в настоящий момент невозможно.

"США отменили (действие) меморандума. Иран также заявил, что отменяет его (реализацию - ред.). Но если США вернутся к меморандуму и должным образом исполнят его положения, то и мы будем придерживаться документа", - добавил Ардестани.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.