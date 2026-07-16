США проиграли в попытках контролировать Ормуз, заявил посол Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Ирана в Туркмении заявил, что США потерпели поражение в попытках контролировать Ормузский пролив.
- Дипломат подчеркнул, что оборонительное, ракетное и геополитическое превосходство Ирана поставило американскую армию в стратегический тупик.
- Рузбехани отметил, что любое военное безрассудство в Ормузском проливе может привести к разрушительной войне в регионе.
АШХАБАД, 16 июл – РИА Новости. США фактически потерпели поражение в попытках управлять и контролировать Ормузский пролив, а всеобъемлющее оборонительное, ракетное и геополитическое превосходство Ирана загнало американскую армию в глубокий стратегический тупик, заявил посол исламской республики в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.
"Ормузский пролив вновь оказался в центре внимания всего мира. Эта жизненно важная энергетическая артерия сегодня подобна "раскаленному шару", находится в руках политиков и стратегов Белого дома, и каждая секунда, потраченная на ее сдерживание, влечет за собой все большие потери как в плане репутации, так и в материальном плане", – написал дипломат в статье, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
По словам дипломата, опасная и запутанная игра, начатая США с возобновления ударов по территории Ирана, достигла критической точки невозврата, которая наглядно демонстрирует "фактическое поражение Вашингтона в попытках управлять и контролировать этот стратегический водный путь" – вопреки традиционному скептицизму и упорному отрицанию американскими официальными лицами новых реалий "на месте".
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"Прежние заявления об абсолютном контроле над Персидским заливом и продвижение мифа о том, что американские авианосцы являются единственным гарантом региональной безопасности, сегодня уступают место неоспоримой реальности всеобъемлющего оборонительного, ракетного и геополитического превосходства Ирана", – отметил посол.
Он подчеркнул, что этот перевес и новый баланс сил загнали армию США в глубокий тактический и стратегический тупик, в котором она не способна ни начать, ни продолжить полноценную военную операцию против Ирана, ни отступить, "не потеряв при этом лицо" в качестве сверхдержавы.
По словам Рузбехани, очевидное бессилие в военном противостоянии лишь удваивает страх перед тем, что любая случайная искра или неверный расчет в Ормузском проливе могут перерасти в разрушительную, затяжную и изнурительную региональную войну. Военные стратеги в Вашингтоне, добавил он, прекрасно понимают, что любое военное безрассудство в этом водном пути мгновенно раздует пламя войны по всему региону.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня с Ираном более не действует. Двенадцатого июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.