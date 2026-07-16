США проиграли в попытках контролировать Ормуз, заявил посол Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол Ирана в Туркмении заявил, что США потерпели поражение в попытках контролировать Ормузский пролив.

Дипломат подчеркнул, что оборонительное, ракетное и геополитическое превосходство Ирана поставило американскую армию в стратегический тупик.

Рузбехани отметил, что любое военное безрассудство в Ормузском проливе может привести к разрушительной войне в регионе.

АШХАБАД, 16 июл – РИА Новости. США фактически потерпели поражение в попытках управлять и контролировать Ормузский пролив, а всеобъемлющее оборонительное, ракетное и геополитическое превосходство Ирана загнало американскую армию в глубокий стратегический тупик, заявил посол исламской республики в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.

"Ормузский пролив вновь оказался в центре внимания всего мира. Эта жизненно важная энергетическая артерия сегодня подобна "раскаленному шару", находится в руках политиков и стратегов Белого дома, и каждая секунда, потраченная на ее сдерживание, влечет за собой все большие потери как в плане репутации, так и в материальном плане", – написал дипломат в статье, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

По словам дипломата, опасная и запутанная игра, начатая США с возобновления ударов по территории Ирана , достигла критической точки невозврата, которая наглядно демонстрирует "фактическое поражение Вашингтона в попытках управлять и контролировать этот стратегический водный путь" – вопреки традиционному скептицизму и упорному отрицанию американскими официальными лицами новых реалий "на месте".

« "Прежние заявления об абсолютном контроле над Персидским заливом и продвижение мифа о том, что американские авианосцы являются единственным гарантом региональной безопасности, сегодня уступают место неоспоримой реальности всеобъемлющего оборонительного, ракетного и геополитического превосходства Ирана", – отметил посол.

Он подчеркнул, что этот перевес и новый баланс сил загнали армию США в глубокий тактический и стратегический тупик, в котором она не способна ни начать, ни продолжить полноценную военную операцию против Ирана, ни отступить, "не потеряв при этом лицо" в качестве сверхдержавы.

По словам Рузбехани, очевидное бессилие в военном противостоянии лишь удваивает страх перед тем, что любая случайная искра или неверный расчет в Ормузском проливе могут перерасти в разрушительную, затяжную и изнурительную региональную войну. Военные стратеги в Вашингтоне, добавил он, прекрасно понимают, что любое военное безрассудство в этом водном пути мгновенно раздует пламя войны по всему региону.