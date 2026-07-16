Рейтинг@Mail.ru
США проиграли в попытках контролировать Ормуз, заявил посол Ирана - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 16.07.2026
США проиграли в попытках контролировать Ормуз, заявил посол Ирана

Посол Ирана Рузбехани: США проиграли в попытках контролировать Ормузский пролив

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Ирана в Туркмении заявил, что США потерпели поражение в попытках контролировать Ормузский пролив.
  • Дипломат подчеркнул, что оборонительное, ракетное и геополитическое превосходство Ирана поставило американскую армию в стратегический тупик.
  • Рузбехани отметил, что любое военное безрассудство в Ормузском проливе может привести к разрушительной войне в регионе.
АШХАБАД, 16 июл – РИА Новости. США фактически потерпели поражение в попытках управлять и контролировать Ормузский пролив, а всеобъемлющее оборонительное, ракетное и геополитическое превосходство Ирана загнало американскую армию в глубокий стратегический тупик, заявил посол исламской республики в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.
"Ормузский пролив вновь оказался в центре внимания всего мира. Эта жизненно важная энергетическая артерия сегодня подобна "раскаленному шару", находится в руках политиков и стратегов Белого дома, и каждая секунда, потраченная на ее сдерживание, влечет за собой все большие потери как в плане репутации, так и в материальном плане", – написал дипломат в статье, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Иран пригрозил ударить по инфраструктуре США в случае атаки на его объекты
Вчера, 10:08
По словам дипломата, опасная и запутанная игра, начатая США с возобновления ударов по территории Ирана, достигла критической точки невозврата, которая наглядно демонстрирует "фактическое поражение Вашингтона в попытках управлять и контролировать этот стратегический водный путь" – вопреки традиционному скептицизму и упорному отрицанию американскими официальными лицами новых реалий "на месте".
«
"Прежние заявления об абсолютном контроле над Персидским заливом и продвижение мифа о том, что американские авианосцы являются единственным гарантом региональной безопасности, сегодня уступают место неоспоримой реальности всеобъемлющего оборонительного, ракетного и геополитического превосходства Ирана", – отметил посол.
Он подчеркнул, что этот перевес и новый баланс сил загнали армию США в глубокий тактический и стратегический тупик, в котором она не способна ни начать, ни продолжить полноценную военную операцию против Ирана, ни отступить, "не потеряв при этом лицо" в качестве сверхдержавы.
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
ВС Ирана заявили о поражении системы Patriot на базе в Бахрейне
Вчера, 08:11
По словам Рузбехани, очевидное бессилие в военном противостоянии лишь удваивает страх перед тем, что любая случайная искра или неверный расчет в Ормузском проливе могут перерасти в разрушительную, затяжную и изнурительную региональную войну. Военные стратеги в Вашингтоне, добавил он, прекрасно понимают, что любое военное безрассудство в этом водном пути мгновенно раздует пламя войны по всему региону.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня с Ираном более не действует. Двенадцатого июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
Американские военные наносят удар по Ирану - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
"Признак уязвимости". США начали новую кампанию против Ирана
Вчера, 08:00
 
В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала