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Иран пригрозил ударить по инфраструктуре США в случае атаки на его объекты - РИА Новости, 16.07.2026
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10:08 16.07.2026 (обновлено: 11:59 16.07.2026)
Иран пригрозил ударить по инфраструктуре США в случае атаки на его объекты

Зольфагари: ВС Ирана при атаке США ударят по инфраструктуре на Ближнем Востоке

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что военные Ирана нанесут удары по уцелевшей инфраструктуре на Ближнем Востоке в случае атаки США на иранские объекты.
ТЕГЕРАН, 16 июл - РИА Новости. Военные Ирана нанесут удары по уцелевшей инфраструктуре на Ближнем Востоке в случае атаки США на иранские объекты, заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается сообщать Тегерану крайние сроки для возобновления переговоров перед тем, как Соединенные Штаты начнут наносить удары по иранским мостам.
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"В случае реализации угроз со стороны США касательно атаки на иранскую инфраструктуру, все, что оставалось целым... а именно вся инфраструктура в регионе, будет подвергнуто сокрушительным ударам вооруженных сил (Ирана - ред.)", - говорится в заявлении иранского командования, которое приводит гостелерадиокомпания страны.
Иранское командование также заявило, что не допустит вмешательства США в вопросы, связанные с Ормузским проливом.
Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия, в свою очередь заявил, что действия Тегерана не направлены на противостояние с соседними странами, но если враждебные действия против Ирана продолжатся, то война распространится на новые территории, передало агентство Fars.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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