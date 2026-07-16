Иран пригрозил ударить по инфраструктуре США в случае атаки на его объекты

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что военные Ирана нанесут удары по уцелевшей инфраструктуре на Ближнем Востоке в случае атаки США на иранские объекты.

ТЕГЕРАН, 16 июл - РИА Новости. Военные Ирана нанесут удары по уцелевшей инфраструктуре на Ближнем Востоке в случае атаки США на иранские объекты, заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается сообщать Тегерану крайние сроки для возобновления переговоров перед тем, как Соединенные Штаты начнут наносить удары по иранским мостам.

"В случае реализации угроз со стороны США касательно атаки на иранскую инфраструктуру, все, что оставалось целым... а именно вся инфраструктура в регионе, будет подвергнуто сокрушительным ударам вооруженных сил (Ирана - ред.)", - говорится в заявлении иранского командования, которое приводит гостелерадиокомпания страны.

Иранское командование также заявило, что не допустит вмешательства США в вопросы, связанные с Ормузским проливом.

Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия, в свою очередь заявил, что действия Тегерана не направлены на противостояние с соседними странами, но если враждебные действия против Ирана продолжатся, то война распространится на новые территории, передало агентство Fars.