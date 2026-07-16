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СМИ: на западе Ирана прогремели не менее двух взрывов - РИА Новости, 16.07.2026
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03:59 16.07.2026
СМИ: на западе Ирана прогремели не менее двух взрывов

Press TV: в иранском городе Хондаб прогремели взрывы

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Хондаб на западе Ирана прозвучало не менее двух взрывов.
  • Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Не менее двух взрывов прозвучало в городе Хондаб на западе Ирана, передает иранский телеканал Press TV.
"По меньшей мере два взрыва были слышны в... иранском городе Хондаб, провинция Маркязи", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
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