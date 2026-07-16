Трамп заявил, что Иран освободил задержанную в 2024 году американку

"Иран разрешил гражданке США, которая была незаконно задержана в декабре 2024 года при "президентстве" сонного Джо Байдена, покинуть страну" — написал он в Truth Social .

Сейчас освобожденная, по словам Трампа, находится в безопасности. Он выразил признательность Ирану за этот жест доброй воли.

По данным газеты, с декабря 2024 года она якобы не могла покинуть ИРИ из-за обвинений в шпионаже: после визита к родственникам в Шираз женщине запретили выезд и регулярно допрашивали без официального ареста, однако сейчас она свободна и уже направляется в Соединенные Штаты.