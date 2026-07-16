Трамп заявил, что Иран освободил задержанную в 2024 году американку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тегеран освободил американку, задержанную в Иране пару лет назад, заявил Трамп.
- По данным The New York Times, речь идет о Дене Карари, имеющей двойное гражданство США и ИРИ.
- Как пишет газета, с декабря 2024 года она якобы не могла покинуть Исламскую Республику из-за обвинений в шпионаже.
НЬЮ-ЙОРК, 16 июл — РИА Новости. Тегеран освободил американку, задержанную в ИРИ пару лет назад, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
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"Иран разрешил гражданке США, которая была незаконно задержана в декабре 2024 года при "президентстве" сонного Джо Байдена, покинуть страну" — написал он в Truth Social.
Сейчас освобожденная, по словам Трампа, находится в безопасности. Он выразил признательность Ирану за этот жест доброй воли.
Имя женщины политик не раскрыл. Как сообщила The New York Times, речь идет о Дене Карари, имеющей двойное гражданство США и Ирана.
По данным газеты, с декабря 2024 года она якобы не могла покинуть ИРИ из-за обвинений в шпионаже: после визита к родственникам в Шираз женщине запретили выезд и регулярно допрашивали без официального ареста, однако сейчас она свободна и уже направляется в Соединенные Штаты.
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