КСИР: Иран сосредоточен на уничтожении наступательной инфраструктуры США

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель КСИР Ирана Хосейн Мохеби заявил, что Иран сосредоточен на уничтожении наступательной военной инфраструктуры США в регионе.

Спикер парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что военные Ирана пользуются полной свободой действий при ответе на атаки на страну.

Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Иран на текущий момент сосредоточен на уничтожении наступательной военной инфраструктуры США в регионе, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби.

"Операции Ирана на текущий момент сосредоточены на уничтожении наступательной военной инфраструктуры США в регионе. После начнется следующая фаза", - приводит иранский телеканал Press TV слова Мохеби.

В среду спикер парламента ИРИ, глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что военные Ирана пользуются полной свободой действий при ответе на атаки на страну.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.