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КСИР: Иран сосредоточен на уничтожении наступательной инфраструктуры США - РИА Новости, 16.07.2026
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02:03 16.07.2026
КСИР: Иран сосредоточен на уничтожении наступательной инфраструктуры США

КСИР: Иран сосредоточен на уничтожении военной инфраструктуры США в регионе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель КСИР Ирана Хосейн Мохеби заявил, что Иран сосредоточен на уничтожении наступательной военной инфраструктуры США в регионе.
  • Спикер парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что военные Ирана пользуются полной свободой действий при ответе на атаки на страну.
  • Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Иран на текущий момент сосредоточен на уничтожении наступательной военной инфраструктуры США в регионе, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби.
"Операции Ирана на текущий момент сосредоточены на уничтожении наступательной военной инфраструктуры США в регионе. После начнется следующая фаза", - приводит иранский телеканал Press TV слова Мохеби.
В среду спикер парламента ИРИ, глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что военные Ирана пользуются полной свободой действий при ответе на атаки на страну.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.
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