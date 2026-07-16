В Ингушетии пять человек подозревают в подделке доказательств долга

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ингушетии следователи возбудили уголовное дело в отношении пятерых местных жителей по подозрению в фальсификации доказательств по делу о долге в 200 миллионов рублей.

Подозреваемые изготовили документы с ложными сведениями о наличии долговых обязательств потерпевшего, чтобы незаконно завладеть его имуществом.

Ранее в отношении фигурантов были возбуждены уголовные дела за создание банды и участие в ней, а также за другие преступления, и все дела соединены в одно производство.

НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении пятерых местных жителей, которых подозревают в фальсификации доказательств по делу о долге в 200 миллионов рублей, ранее они стали фигурантами дела о создании банды, занимавшейся вымогательством, и участии в ней, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей республики, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в июле 2023 года подозреваемые для того, чтобы незаконно завладеть имуществом местного жителя и придать видимость законности своим действиям, изготовили документы с ложными сведениями о наличии долговых обязательств потерпевшего на сумму 200 миллионов рублей.

« "В дальнейшем сфальсифицированные документы были приобщены к исковому заявлению о взыскании задолженности и представлены в суд в качестве доказательств по гражданскому делу", - отметили в ведомстве.

В управлении уточнили, что ранее в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела за создание банды и участие в ней, покушении на убийство, вымогательство, незаконный оборот оружия и взрывных устройств, покушении на мошенничество.