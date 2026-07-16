Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии пять человек подозревают в подделке доказательств долга - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 16.07.2026
В Ингушетии пять человек подозревают в подделке доказательств долга

В Ингушетии 5 человек подозревают в фальсификации доказательств по делу о долге

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ингушетии следователи возбудили уголовное дело в отношении пятерых местных жителей по подозрению в фальсификации доказательств по делу о долге в 200 миллионов рублей.
  • Подозреваемые изготовили документы с ложными сведениями о наличии долговых обязательств потерпевшего, чтобы незаконно завладеть его имуществом.
  • Ранее в отношении фигурантов были возбуждены уголовные дела за создание банды и участие в ней, а также за другие преступления, и все дела соединены в одно производство.
НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении пятерых местных жителей, которых подозревают в фальсификации доказательств по делу о долге в 200 миллионов рублей, ранее они стали фигурантами дела о создании банды, занимавшейся вымогательством, и участии в ней, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей республики, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Трех белгородцев будут судить за вымогательство денег у участника СВО
2 июля, 18:58
По версии следствия, в июле 2023 года подозреваемые для того, чтобы незаконно завладеть имуществом местного жителя и придать видимость законности своим действиям, изготовили документы с ложными сведениями о наличии долговых обязательств потерпевшего на сумму 200 миллионов рублей.
«
"В дальнейшем сфальсифицированные документы были приобщены к исковому заявлению о взыскании задолженности и представлены в суд в качестве доказательств по гражданскому делу", - отметили в ведомстве.
В управлении уточнили, что ранее в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела за создание банды и участие в ней, покушении на убийство, вымогательство, незаконный оборот оружия и взрывных устройств, покушении на мошенничество.
"Уголовные дела соединены в одно производство, проводится комплекс следственных действий", - добавили в следственном управлении.
Александр Нерадько - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Суд арестовал экс-главу Росавиации Нерадько по делу о мошенничестве
3 июля, 12:47
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ИнгушетияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала