Рейтинг@Mail.ru
Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с 2022 года - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 16.07.2026
Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с 2022 года

Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с октября 2022 года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Московской биржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индекс Мосбиржи в ходе вечерней сессии упал ниже 2000 пунктов впервые с октября 2022 года.
  • Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) упал на 5,32% относительно предыдущего закрытия, до 1999,54 пункта.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Индекс Мосбиржи в ходе вечерней сессии упал ниже 2000 пунктов впервые с октября 2022 года, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 23.00 мск падал на 5,32% относительно предыдущего закрытия, до 1999,54 пункта.
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Глава Eni предупредил Европу о риске высоких цен на газ в январе 2027 года
Вчера, 18:36
 
Московская биржаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала