Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с 2022 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Индекс Мосбиржи в ходе вечерней сессии упал ниже 2000 пунктов впервые с октября 2022 года.
- Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) упал на 5,32% относительно предыдущего закрытия, до 1999,54 пункта.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Индекс Мосбиржи в ходе вечерней сессии упал ниже 2000 пунктов впервые с октября 2022 года, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 23.00 мск падал на 5,32% относительно предыдущего закрытия, до 1999,54 пункта.