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Штаб Всемирной организации по сотрудничеству в сфере ИИ расположат в Шанхае - РИА Новости, 16.07.2026
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17:30 16.07.2026 (обновлено: 17:57 16.07.2026)
Штаб Всемирной организации по сотрудничеству в сфере ИИ расположат в Шанхае

Синьхуа: штаб Всемирной организации по сотрудничеству в ИИ расположат в Шанхае

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкНабережная Вайтань в Шанхае
Набережная Вайтань в Шанхае - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Набережная Вайтань в Шанхае. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При участии России учреждена Всемирная организация по сотрудничеству в области ИИ.
  • Штаб-квартира организации будет находиться в Шанхае.
ШАНХАЙ, 16 июл - РИА Новости. Штаб-квартира учрежденной при участии России Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ будет находиться в Шанхае, сообщило в четверг агентство Синьхуа.
"Штаб-квартира организации будет расположена в Шанхае в КНР", - говорится в сообщении.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что церемония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта состоялась в четверг Шанхае, документ подписали представители России, Китая и еще 27 стран.
Всемирная конференция по искусственному интеллекту и Конференция высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом пройдут в Шанхае с 17 по 20 июля. Основной темой конференции станет "интеллектуальные партнеры - совместное создание будущего".
Председатель КНР Си Цзиньпин выступит на церемонии открытия конференции с программной речью, в которой изложит изложит политику, позицию, концепцию и предложения Пекина в отношении развития и управления искусственным интеллектом.
Церемония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта в Шанхае, КНР - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Россия и КНР создали организацию по сотрудничеству в области ИИ
Вчера, 15:42
 
ШанхайРоссияКитайИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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