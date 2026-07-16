Штаб Всемирной организации по сотрудничеству в сфере ИИ расположат в Шанхае

Краткий пересказ от РИА ИИ При участии России учреждена Всемирная организация по сотрудничеству в области ИИ.

Штаб-квартира организации будет находиться в Шанхае.

ШАНХАЙ, 16 июл - РИА Новости. Штаб-квартира учрежденной при участии России Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ будет находиться в Шанхае, сообщило в четверг агентство Синьхуа.

"Штаб-квартира организации будет расположена в Шанхае в КНР", - говорится в сообщении.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что церемония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта состоялась в четверг Шанхае, документ подписали представители России , Китая и еще 27 стран.

Всемирная конференция по искусственному интеллекту и Конференция высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом пройдут в Шанхае с 17 по 20 июля. Основной темой конференции станет "интеллектуальные партнеры - совместное создание будущего".