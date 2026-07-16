Россия вошла в число стран-учредителей Всемирной организации по ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия вошла в число стран-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.

Соглашение о создании организации подписал в Шанхае глава Минцифры Максут Шадаев.

Цель организации — расширение международного сотрудничества в сфере ИИ, повышение доступности технологий и продвижение безопасных решений в соответствии с принципами устава ООН.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия вошла в число стран-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (ИИ), соглашение о создании организации подписано в Шанхае в преддверии Всемирной конференции по ИИ, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Россия вошла в число стран-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

"Мы одна из немногих стран, у которых есть собственные большие языковые модели. Это позволяет нам не только делиться своими разработками и опытом, но и эффективно перенимать лучшие мировые практики. Именно поэтому международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта имеет для нас особое значение", - отметил Григоренко.

Россия, по его словам, последовательно выступает за установление прозрачных правил для экстерриториальных технологий.

"Убежден, что наше активное участие в организации послужит укреплению глобального технологического диалога, а также будет способствовать эффективному продвижению российских разработок и компетенций на зарубежных рынках", – добавил он.