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Россия вошла в число стран-учредителей Всемирной организации по ИИ - РИА Новости, 16.07.2026
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15:53 16.07.2026
Россия вошла в число стран-учредителей Всемирной организации по ИИ

Россия стала членом Всемирной организации по сотрудничеству в сфере ИИ

© Depositphotos.com / sdecoretНейросеть
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Depositphotos.com / sdecoret
Нейросеть. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия вошла в число стран-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.
  • Соглашение о создании организации подписал в Шанхае глава Минцифры Максут Шадаев.
  • Цель организации — расширение международного сотрудничества в сфере ИИ, повышение доступности технологий и продвижение безопасных решений в соответствии с принципами устава ООН.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия вошла в число стран-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (ИИ), соглашение о создании организации подписано в Шанхае в преддверии Всемирной конференции по ИИ, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
По решению правительства РФ соглашение подписал глава Минцифры Максут Шадаев.
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"Россия вошла в число стран-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
"Мы одна из немногих стран, у которых есть собственные большие языковые модели. Это позволяет нам не только делиться своими разработками и опытом, но и эффективно перенимать лучшие мировые практики. Именно поэтому международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта имеет для нас особое значение", - отметил Григоренко.
Россия, по его словам, последовательно выступает за установление прозрачных правил для экстерриториальных технологий.
"Убежден, что наше активное участие в организации послужит укреплению глобального технологического диалога, а также будет способствовать эффективному продвижению российских разработок и компетенций на зарубежных рынках", – добавил он.
Цель организации – расширение международного сотрудничества в сфере ИИ в соответствии с принципами устава ООН, повышение доступности технологий и услуг с использованием ИИ, продвижение безопасных, этичных и доверенных ИИ-решений. В качестве основных функций организации заявлены в том числе повышение уровня согласованности технических стандартов, продвижение функциональной совместимости решений, поощрение усилий по развитию экосистемы на базе открытого кода.
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