Теннисистка Ибрагимова проиграла Бадосе во втором круге турнира в Румынии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алевтина Ибрагимова уступила Пауле Бадосе во втором круге турнира категории WTA 250 в Яссах.
- Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 6:4 в пользу испанки.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россиянка Алевтина Ибрагимова уступила бывшей второй ракетке мира испанке Пауле Бадосе во втором круге турнира категории WTA 250 в городе Яссы (Румыния), призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 6:4 в пользу испанки. Бадоса занимает 115-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Ибрагимова - 275-е. Теннисистки провели на корте 2 часа 48 минут.
В четвертьфинале Бадоса сыграет с победительницей матча между венгеркой Панной Удварди (71) и полькой Катажиной Кавой (142).