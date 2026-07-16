Теннисистка Ибрагимова проиграла Бадосе во втором круге турнира в Румынии

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россиянка Алевтина Ибрагимова уступила бывшей второй ракетке мира испанке Пауле Бадосе во втором круге турнира категории WTA 250 в городе Яссы (Румыния), призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.