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В Госдуму внесли два законопроекта о предоставлении информации профсоюзам - РИА Новости, 16.07.2026
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19:45 16.07.2026
В Госдуму внесли два законопроекта о предоставлении информации профсоюзам

Работодателей могут обязать предоставлять профсоюзам информацию в течение месяца

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы внесли два законопроекта, которые обязуют работодателей предоставлять профсоюзам запрашиваемую информацию в течение одного месяца.
  • Сейчас закон не устанавливает конкретного срока для ответа работодателя на запрос профсоюза, что приводит к затягиванию или игнорированию обращений.
  • В случае принятия законы вступят в силу с 1 марта 2027 года.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в палату парламента два взаимосвязанных законопроекта, которые обязывают работодателей предоставлять профсоюзам запрашиваемую информацию в течение одного месяца, документы доступны в думской электронной базе.
"Законопроект "О внесении изменений в статью 370 Трудового кодекса Российской Федерации" дополняет часть вторую статьи 370 ТК РФ обязанностью работодателя предоставлять информацию профсоюзу в течение одного месяца со дня получения запроса", - сообщается в пояснительной записке к одному из проектов.
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Как отмечается в пояснительных записках, сейчас профсоюзы имеют право контролировать соблюдение трудового законодательства, однако закон не устанавливает конкретного срока, в течение которого работодатель обязан ответить на запрос. Что, по мнению авторов, приводит к затягиванию или игнорированию обращений.
Первый проект вносит изменение в статью 370 ТК РФ и обязывает работодателя предоставить профсоюзу имеющуюся информацию не позднее одного месяца со дня получения запроса. Второй проект вносит зеркальную норму в закон "О профессиональных союзах".
Срок в один месяц выбран для унификации с уже действующей нормой: такой же период установлен Трудовым кодексом для предоставления информации при контроле за выполнением коллективных договоров и соглашений.
Разделение на два законопроекта авторы объясняют правилами законодательной техники, так как изменения касаются разных отраслевых законов, но сохраняют смысловое единство.
В случае принятия оба закона вступят в силу с 1 марта 2027 года.
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