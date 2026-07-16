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В Госдуме одобрили расширение перечня статей, за которые грозит выдворение - РИА Новости, 16.07.2026
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19:05 16.07.2026
В Госдуме одобрили расширение перечня статей, за которые грозит выдворение

Комитет ГД одобрил проект о выдворении иностранцев за нарушение статей КоАП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, расширяющий перечень административных правонарушений, за которые иностранным гражданам будет грозить выдворение из России.
  • Число статей КоАП, предусматривающих выдворение иностранцев, увеличится с 22 до 45.
  • Выдворение будет грозить за различные правонарушения, включая дискриминацию, неповиновение военнослужащему, мелкое хулиганство, нарушение правил митингов, пропаганду запрещенной символики и другие.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект, который расширяет перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранным гражданам помимо штрафа будет грозить выдворение из России.
С учетом одобренных поправок число таких статей КоАП вырастет с 22 до 45. Изначально проект, принятый в первом чтении, предлагал увеличить перечень до 43 статей. Однако ко второму чтению комитет одобрил поправки, которые добавили в список еще два состава, которых не было в первоначальной редакции проекта.
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Таким образом, выдворение будет грозить иностранцам за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям. Сейчас за это предусмотрен только штраф для граждан от одной до трех тысяч рублей. После вступления закона в силу для иностранцев наказание составит такой же штраф, но с обязательным выдворением.
Кроме того, выдворение вводится за неповиновение законному требованию военнослужащего при охране государственной границы. Действующая норма предполагает штраф от пяти до семи тысяч рублей или арест до 15 суток, но не содержит выдворения.
Помимо этих двух составов, проект вводит выдворение для иностранцев за целый ряд других правонарушений. В их числе: мелкое хулиганство, нарушение правил митингов и пикетирования, организация массового одновременного пребывания граждан, повлекшая помехи, стрельба в неположенных местах, блокирование транспортных коммуникаций, употребление наркотиков в общественных местах.
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Кроме того, выдворение будет грозить за пропаганду либо публичное демонстрирование запрещенной символики, возбуждение ненависти либо вражды, призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям, воспрепятствование деятельности уполномоченного по правам человека, принуждение к участию или отказу от участия в забастовке, а также злоупотребление свободой массовой информации.
Отдельно в перечень вошли нарушение правил деятельности иноагента, нарушение режима чрезвычайного и военного положения, нарушение режима контртеррористической операции, участие в деятельности нежелательных организаций, а также производство и распространение экстремистских материалов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что реализация таких мер будет способствовать повышению общественной безопасности в России и наведению порядка в миграционной сфере.
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