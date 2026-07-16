В Госдуме рассказали о новых мерах для защиты от мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Новый пакет антифрод-мер включает ответственность оператора за пропуск звонка от афериста, маркировку международных звонков и "тревожную кнопку" на "Госуслугах".

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новый пакет антифрод-мер содержит эффективные меры защиты граждан от мошенников, такие, как ответственность оператора за пропуск звонка от афериста, маркировка международных звонков и тревожная кнопка на "Госуслугах", сообщил первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.

Президент России Владимир Путин 26 июня подписал закон, который ограничивает общее количество банковских карт у одного человека двадцатью и дает банкам право задерживать подозрительные платежи.

"Теперь, если оператор пропустил звонок афериста, и гражданин лишился денег, оператор будет нести финансовую ответственность наравне с банком. Это заставит их внедрять собственные системы защиты. Мы также вводим обязательную маркировку международных звонков и возможность установить на них самозапрет. А на "Госуслугах" появится "тревожная кнопка": одним нажатием можно заблокировать все дистанционные операции по счетам, если вы поняли, что вас прямо сейчас пытаются обмануть", - сказал Бахарев "Парламентской газете"

Депутат также отметил меры борьбы с мошенниками, которые заработали с 1 июля – в частности, теперь, если на человека подано несколько заявок на кредиты в разных местах, об этом могут узнать банки и микрофинансовые организации в режиме реального времени.

"Кроме того, теперь родители могут официально запрашивать выписки по счетам и картам своих несовершеннолетних детей. Это инструмент превентивной защиты. Если на карту школьника вдруг начинают поступать непонятные переводы, родители смогут вовремя задать вопросы и уберечь ребенка от уголовной ответственности, которая за участие в так называемых дропперских схемах уже предусмотрена", - подчеркнул он.

Парламентарий считает, что, тем не менее, лучше всего защититься от мошенников самому.