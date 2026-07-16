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В Госдуме рассказали о новых мерах для защиты от мошенников - РИА Новости, 16.07.2026
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16:21 16.07.2026 (обновлено: 16:22 16.07.2026)
В Госдуме рассказали о новых мерах для защиты от мошенников

Бахарев: новый пакет мер содержит эффективные меры защиты граждан от мошенников

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый пакет антифрод-мер включает ответственность оператора за пропуск звонка от афериста, маркировку международных звонков и "тревожную кнопку" на "Госуслугах".
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новый пакет антифрод-мер содержит эффективные меры защиты граждан от мошенников, такие, как ответственность оператора за пропуск звонка от афериста, маркировка международных звонков и тревожная кнопка на "Госуслугах", сообщил первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.
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"Теперь, если оператор пропустил звонок афериста, и гражданин лишился денег, оператор будет нести финансовую ответственность наравне с банком. Это заставит их внедрять собственные системы защиты. Мы также вводим обязательную маркировку международных звонков и возможность установить на них самозапрет. А на "Госуслугах" появится "тревожная кнопка": одним нажатием можно заблокировать все дистанционные операции по счетам, если вы поняли, что вас прямо сейчас пытаются обмануть", - сказал Бахарев "Парламентской газете".
Депутат также отметил меры борьбы с мошенниками, которые заработали с 1 июля – в частности, теперь, если на человека подано несколько заявок на кредиты в разных местах, об этом могут узнать банки и микрофинансовые организации в режиме реального времени.
"Кроме того, теперь родители могут официально запрашивать выписки по счетам и картам своих несовершеннолетних детей. Это инструмент превентивной защиты. Если на карту школьника вдруг начинают поступать непонятные переводы, родители смогут вовремя задать вопросы и уберечь ребенка от уголовной ответственности, которая за участие в так называемых дропперских схемах уже предусмотрена", - подчеркнул он.
Парламентарий считает, что, тем не менее, лучше всего защититься от мошенников самому.
"Если вам звонят незнакомцы, пугают уголовной ответственностью или требуют перевести деньги на "безопасный счет", не принимайте решений сгоряча. Возьмите паузу. Положите трубку, позвоните близким или в банк. Не отдавайте деньги курьерам и не верьте угрозам. Бдительность спасает сбережения лучше любых законов", - заключил он.
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