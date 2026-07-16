Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали угрозы Кулебы жителям Крыма - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 16.07.2026
В Госдуме прокомментировали угрозы Кулебы жителям Крыма

Шеремет: жителям Крыма нет дела до больного воображения украинских политиков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет считает, что угрозы украинских политиков создать крымчанам невыносимые условия для жизни не имеют значения для жителей полуострова.
  • Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае возврата Крыма под контроль Украины нужно лишить жителей права голоса на выборах и создать им максимально невыносимые условия для жизни.
  • Шеремет полагает, что подобными заявлениями Кулеба стремится обратить на себя внимание, чтобы снова встроиться во власть.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Угрозы, похожие на мечты экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы создать крымчанам невыносимые условия для жизни, уже звучали от других таких же исповедующих нацизм и шовинизм украинских политиков, но жителям полуострова нет дела до их больного воображения, считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Ранее Кулеба заявил, что, если бы удалось вернуть Крым и новые регионы России под контроль Украины, необходимо, устроив "период охлаждения", лишить жителей этих территорий права голоса на выборах и создать им максимально невыносимые условия для жизни.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
В Госдуме назвали угрозы из Германии Крыму и Калининграду популизмом
15 июля, 18:33
"Жители полуострова уже не раз слышали угрозы исходящие от исповедующих нацизм и шовинизм украинских политиков, которые заявляли, что камня на камне не оставят или сделают его безлюдным. Этим психически больным людям не понять, что Крым раз и навсегда вернулся домой в Россию и крымчанам нет дела до их больного воображения", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, Кулеба подобными громкими заявлениями, по всей видимости, стремится обратить на себя внимание, чтобы снова встроиться во власть.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма "закрыт окончательно".
Беспорядки во Львове - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
В Крыму назвали бунт во Львове маркером состояния украинского общества
11 июля, 14:17
 
Республика КрымРоссияУкраинаДмитрий Кулеба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала