Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет считает, что угрозы украинских политиков создать крымчанам невыносимые условия для жизни не имеют значения для жителей полуострова.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае возврата Крыма под контроль Украины нужно лишить жителей права голоса на выборах и создать им максимально невыносимые условия для жизни.

Шеремет полагает, что подобными заявлениями Кулеба стремится обратить на себя внимание, чтобы снова встроиться во власть.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Угрозы, похожие на мечты экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы создать крымчанам невыносимые условия для жизни, уже звучали от других таких же исповедующих нацизм и шовинизм украинских политиков, но жителям полуострова нет дела до их больного воображения, считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Ранее Кулеба заявил, что, если бы удалось вернуть Крым и новые регионы России под контроль Украины, необходимо, устроив "период охлаждения", лишить жителей этих территорий права голоса на выборах и создать им максимально невыносимые условия для жизни.

"Жители полуострова уже не раз слышали угрозы исходящие от исповедующих нацизм и шовинизм украинских политиков, которые заявляли, что камня на камне не оставят или сделают его безлюдным. Этим психически больным людям не понять, что Крым раз и навсегда вернулся домой в Россию и крымчанам нет дела до их больного воображения", - сказал Шеремет РИА Новости.

По его мнению, Кулеба подобными громкими заявлениями, по всей видимости, стремится обратить на себя внимание, чтобы снова встроиться во власть.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.