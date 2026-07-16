В Госдуме рассказали о мошенниках, рассылающих фальшивые предписания

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники рассылают россиянам фальшивые предписания о поверке счетчиков и угрожают штрафами.

Адекватная стоимость поверки одного счетчика воды варьируется от 600 до 1500 рублей в зависимости от региона и условий выезда.

Поверка считается законной только после внесения сведений в федеральную систему ФГИС «Аршин».

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мошенники начали рассылать россиянам фальшивые предписания и угрожать штрафами под предлогом "поверки счетчиков" по завышенным ценам, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

"Сфера поверки приборов учета стала настоящей золотой жилой для коммунальных мошенников. Людям в почтовые ящики массово забрасывают агрессивные листовки, имитирующие официальные предписания, звонят по телефону и угрожают штрафами, если они срочно не поверят счетчик за 5 или даже 10 тысяч рублей", - сказал Вольфсон.

Депутат отметил, что государство не устанавливает жесткие тарифы на эту услугу, цены диктует рынок.

"Адекватная ориентировочная стоимость поверки одного счетчика воды сегодня варьируется от 600 до 1500 рублей, в зависимости от региона и условий выезда. Все, что значительно дороже, - это попытка нажиться на неосведомленности граждан", - добавил он.

По словам парламентария, проверять срок поверки нужно только по паспорту счетчика или официальной квитанции за ЖКУ.