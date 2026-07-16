В Госдуме рассказали о мошенниках, рассылающих фальшивые предписания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники рассылают россиянам фальшивые предписания о поверке счетчиков и угрожают штрафами.
- Адекватная стоимость поверки одного счетчика воды варьируется от 600 до 1500 рублей в зависимости от региона и условий выезда.
- Поверка считается законной только после внесения сведений в федеральную систему ФГИС «Аршин».
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мошенники начали рассылать россиянам фальшивые предписания и угрожать штрафами под предлогом "поверки счетчиков" по завышенным ценам, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.
"Сфера поверки приборов учета стала настоящей золотой жилой для коммунальных мошенников. Людям в почтовые ящики массово забрасывают агрессивные листовки, имитирующие официальные предписания, звонят по телефону и угрожают штрафами, если они срочно не поверят счетчик за 5 или даже 10 тысяч рублей", - сказал Вольфсон.
Депутат отметил, что государство не устанавливает жесткие тарифы на эту услугу, цены диктует рынок.
"Адекватная ориентировочная стоимость поверки одного счетчика воды сегодня варьируется от 600 до 1500 рублей, в зависимости от региона и условий выезда. Все, что значительно дороже, - это попытка нажиться на неосведомленности граждан", - добавил он.
По словам парламентария, проверять срок поверки нужно только по паспорту счетчика или официальной квитанции за ЖКУ.
"Во-вторых, организация обязана иметь государственную аккредитацию. И в-третьих, бумажные акты больше не имеют никакой юридической силы, если данных нет в электронной базе. Мастер обязан сам внести сведения о поверке в федеральную систему ФГИС "Аршин". Только после появления там записи поверка считается законной", - подчеркнул он.
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