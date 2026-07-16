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В Госдуме назвали причину отставки министра обороны Украины - РИА Новости, 16.07.2026
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00:38 16.07.2026
В Госдуме назвали причину отставки министра обороны Украины

Депутат Чемерис: Зеленский снял Федорова из-за неумения конкурировать

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис заявила, что основная причина отставки министра обороны Украины Михаила Федорова — ревность и неумение Владимира Зеленского работать в тандеме с теми, кто харизматичнее его.
  • Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко.
  • По словам Чемерис, Федоров разделил судьбу других украинских политиков, от которых Зеленский «избавился по той же причине».
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Основная причина отставки министра обороны Украины Михаила Федорова - ревность и неумение Владимира Зеленского работать в тандеме с теми, кто харизматичней его, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").
В среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Владимир Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов.
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"Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова вовсе не случайна и связана не только с только что состоявшейся отставкой правительства Юлии Свириденко. Основная причина - элементарная ревность и неумение Зеленского работать в тандеме с сильными современными игроками", - сказала Чемерис.
По ее словам, молодой, активный и динамичный министр стремительно стал популярным, подозрительно быстро освоившись в реалиях украинской политики и самопиара.
"А это там позволено лишь одному человеку, который крайне ревниво относится к чужому успеху, даже если этот успех должен стать общим. И фамилия этого человека точно не Федоров", - отметила политик.
Депутат уточнила, что Федоров просто разделил судьбу экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака, от которых Зеленский "избавился по той же причине".
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"Слабому политику всегда некомфортно рядом с харизматиками. Быть первым среди слабых - удел политического неудачника. Который в итоге всегда проигрывает", - заключила парламентарий.
Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. На следующий день Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером Украины.
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