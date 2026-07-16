Краткий пересказ от РИА ИИ Член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис заявила, что основная причина отставки министра обороны Украины Михаила Федорова — ревность и неумение Владимира Зеленского работать в тандеме с теми, кто харизматичнее его.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко.

По словам Чемерис, Федоров разделил судьбу других украинских политиков, от которых Зеленский «избавился по той же причине».

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Основная причина отставки министра обороны Украины Михаила Федорова - ревность и неумение Владимира Зеленского работать в тандеме с теми, кто харизматичней его, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").

В среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Владимир Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов.

"Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова вовсе не случайна и связана не только с только что состоявшейся отставкой правительства Юлии Свириденко. Основная причина - элементарная ревность и неумение Зеленского работать в тандеме с сильными современными игроками", - сказала Чемерис.

По ее словам, молодой, активный и динамичный министр стремительно стал популярным, подозрительно быстро освоившись в реалиях украинской политики и самопиара.

"А это там позволено лишь одному человеку, который крайне ревниво относится к чужому успеху, даже если этот успех должен стать общим. И фамилия этого человека точно не Федоров", - отметила политик.

Депутат уточнила, что Федоров просто разделил судьбу экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака, от которых Зеленский "избавился по той же причине".

"Слабому политику всегда некомфортно рядом с харизматиками. Быть первым среди слабых - удел политического неудачника. Который в итоге всегда проигрывает", - заключила парламентарий.