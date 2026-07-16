В Горловке два человека пострадали при атаке украинского дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Никитовском районе Горловки два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ.
ДОНЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атаки дрона ВСУ по Никитовскому району Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие атаки дрона украинских террористов в Никитовском районе Горловки ранены два мирных жителя", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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