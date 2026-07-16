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Лавров: глава МИД Гвинеи-Бисау предложила подготовить форум с Россией - РИА Новости, 16.07.2026
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14:40 16.07.2026 (обновлено: 15:04 16.07.2026)
Лавров: глава МИД Гвинеи-Бисау предложила подготовить форум с Россией

Лавров: глава МИД Гвинеи-Бисау предложила подготовить деловой форум с РФ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистры иностранных дел РФ Сергей Лавров и Гвинеи-Бесау Фатумата Жау во время встречи в Москве. 16 июля 2026
Министры иностранных дел РФ Сергей Лавров и Гвинеи-Бесау Фатумата Жау во время встречи в Москве. 16 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министры иностранных дел РФ Сергей Лавров и Гвинеи-Бесау Фатумата Жау во время встречи в Москве. 16 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Гвинеи-Бисау Фатума Жау предложила подготовить совместный с Россией деловой форум.
  • О выдвижении этой идеи сообщила министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе конференции.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава МИД Гвинеи-Бисау выступила с предложением подготовить подготовить совместный с РФ деловой форум, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"Одна из идей, которая госпожа министр (Фатума Жау - ред.) выдвинула сегодня, - это подготовить Российско-Бисайский деловой форум", - сказал министр в ходе конференции с главой МИД Гвинеи-Бисау Фатуматой Жау.
Россия и Гвинея-Бисау поддерживают официальные дипломатические отношения, которые были установлены 6 октября 1973 года.
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Гвинея-БисауРоссияСергей Лавров
 
 
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