Лавров: глава МИД Гвинеи-Бисау предложила подготовить форум с Россией

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"Одна из идей, которая госпожа министр (Фатума Жау - ред.) выдвинула сегодня, - это подготовить Российско-Бисайский деловой форум", - сказал министр в ходе конференции с главой МИД Гвинеи-Бисау Фатуматой Жау.