Лавров: глава МИД Гвинеи-Бисау предложила подготовить форум с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Гвинеи-Бисау Фатума Жау предложила подготовить совместный с Россией деловой форум.
- О выдвижении этой идеи сообщила министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе конференции.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава МИД Гвинеи-Бисау выступила с предложением подготовить подготовить совместный с РФ деловой форум, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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"Одна из идей, которая госпожа министр (Фатума Жау - ред.) выдвинула сегодня, - это подготовить Российско-Бисайский деловой форум", - сказал министр в ходе конференции с главой МИД Гвинеи-Бисау Фатуматой Жау.
Россия и Гвинея-Бисау поддерживают официальные дипломатические отношения, которые были установлены 6 октября 1973 года.
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22 ноября 2025, 10:52