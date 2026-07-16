Глава Якутска подал в отставку по собственному желанию

Евгений Григорьев занял пост главы Якутска 2 апреля 2021 года. До этого он был директором по проектному управлению в ГАУ ДПО "Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)", гендиректором ООО МСЗ "Агентство по развитию территорий" города Якутска, а также занимал должности заместителя главы и первого заместителя главы города по развитию территорий.