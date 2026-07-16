Глава Якутска подал в отставку по собственному желанию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Якутска Евгений Григорьев подал заявление о досрочной отставке по собственному желанию.
- В связи с заявлением Григорьева подписано распоряжение о созыве внеочередной сессии Якутской городской думы.
УЛАН-УДЭ, 16 июл - РИА Новости. Глава Якутска Евгений Григорьев подал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, сообщает пресс-служба Якутской гордумы.
"Шестнадцатого июля в адрес председателя Якутской городской думы Альберта Семенова в соответствии со статьей 41 устава городского округа "город Якутск" поступило заявление главы города Евгения Григорьева о досрочной отставке по собственному желанию, а также обращение с инициативой проведения внеочередного заседания Якутской городской думы", - говорится в сообщении.
По данным гордумы, в связи с заявлением Григорьева подписано распоряжение о созыве внеочередной сессии Якутской городской думы, в которой примет участие руководство Республики Саха (Якутия). Также в ближайшее время комиссия по местному самоуправлению, законности и регламенту рассмотрит кандидатуры на пост главы Якутска.
Евгений Григорьев занял пост главы Якутска 2 апреля 2021 года. До этого он был директором по проектному управлению в ГАУ ДПО "Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)", гендиректором ООО МСЗ "Агентство по развитию территорий" города Якутска, а также занимал должности заместителя главы и первого заместителя главы города по развитию территорий.