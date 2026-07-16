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В ГД предложили давать иностранцам с ВНЖ пособие по материнству - РИА Новости, 16.07.2026
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00:24 16.07.2026
В ГД предложили давать иностранцам с ВНЖ пособие по материнству

В ГД предложили давать иностранцам с ВНЖ пособие при наличии стажа

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы предложили давать иностранцам с разрешением на временное проживание и ВНЖ право на получение некоторых пособий при наличии полугодового страхового стажа.
  • Законопроект о внесении таких изменений будет внесен на рассмотрение Госдумы 16 июля.
  • Авторы инициативы считают, что эта мера позволит оптимизировать расходы бюджета Социального фонда России и стимулировать иностранных работников к долгосрочному сотрудничеству.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили давать иностранцам с разрешением на временное проживание и ВНЖ право на получение пособий в связи с материнством, временной нетрудоспособностью и на погребение только при наличии полугодового страхового стажа.
Законопроект о внесении таких изменений будет внесен на рассмотрение Госдумы 16 июля. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и депутатом Дмитрием Гусевым ("Справедливая Россия").
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"Проект федерального закона...направлен на установление для иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, определенных условий по предоставлению страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств бюджета Социального фонда России", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом предусматривается право на получение страхового обеспечения в виде пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на социальное пособие на погребение при условии начисления с выплат в их пользу страховых взносов в течение шести месяцев до месяца наступления страхового случая.
Авторы проекта отметили, что данная мера позволит оптимизировать расходы бюджета Социального Фонда России.
"Мы с коллегами рассчитали, что 6 месяцев официального трудового стажа и оплаты страховых взносов - тот самый оптимальный "порог", чтобы гражданин другой страны получал право на пособия по временной нетрудоспособности, в связи с материнством, а также соцвыплату на погребение", - сказал Нилов РИА Новости.
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По его словам, подобный механизм будет стимулировать иностранных работников к долгосрочному сотрудничеству, а не к кратким подработкам, возможным при нынешнем механизме соцподдержки.
"Сейчас для временно пребывающих иностранных граждан уже действует условие: пособие по временной нетрудоспособности предоставляется при условии, что за человека начислялись страховые взносы не менее шести месяцев до наступления страхового случая", - сказал Гусев РИА Новости.
Он добавил, что проект предлагает распространить аналогичный подход и на иностранных граждан, которые постоянно или временно проживают в России и работают по трудовым или гражданско-правовым договорам.
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