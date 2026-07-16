В ГД предложили давать иностранцам с ВНЖ пособие по материнству

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы предложили давать иностранцам с разрешением на временное проживание и ВНЖ право на получение некоторых пособий при наличии полугодового страхового стажа.

Законопроект о внесении таких изменений будет внесен на рассмотрение Госдумы 16 июля.

Авторы инициативы считают, что эта мера позволит оптимизировать расходы бюджета Социального фонда России и стимулировать иностранных работников к долгосрочному сотрудничеству.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили давать иностранцам с разрешением на временное проживание и ВНЖ право на получение пособий в связи с материнством, временной нетрудоспособностью и на погребение только при наличии полугодового страхового стажа.

Законопроект о внесении таких изменений будет внесен на рассмотрение Госдумы 16 июля. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и депутатом Дмитрием Гусевым ("Справедливая Россия").

"Проект федерального закона...направлен на установление для иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, определенных условий по предоставлению страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств бюджета Социального фонда России", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Законопроектом предусматривается право на получение страхового обеспечения в виде пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на социальное пособие на погребение при условии начисления с выплат в их пользу страховых взносов в течение шести месяцев до месяца наступления страхового случая.

Авторы проекта отметили, что данная мера позволит оптимизировать расходы бюджета Социального Фонда России.

"Мы с коллегами рассчитали, что 6 месяцев официального трудового стажа и оплаты страховых взносов - тот самый оптимальный "порог", чтобы гражданин другой страны получал право на пособия по временной нетрудоспособности, в связи с материнством, а также соцвыплату на погребение", - сказал Нилов РИА Новости.

По его словам, подобный механизм будет стимулировать иностранных работников к долгосрочному сотрудничеству, а не к кратким подработкам, возможным при нынешнем механизме соцподдержки.

"Сейчас для временно пребывающих иностранных граждан уже действует условие: пособие по временной нетрудоспособности предоставляется при условии, что за человека начислялись страховые взносы не менее шести месяцев до наступления страхового случая", - сказал Гусев РИА Новости.