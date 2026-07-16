Три страны ЕС нарастили импорт газа из России до максимума с 2025 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Франция в мае стала крупнейшим в ЕС покупателем газа у России с объемом импорта в 369,5 миллиона евро, что является максимумом с марта 2025 года.

Греция и Словакия увеличили закупки российского газа до максимума с января 2025 года — до 129 и 120,8 миллиона евро соответственно.

Российский СПГ в мае также покупали Испания, Бельгия и Нидерланды.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Франция, Греция и Словакия в мае нарастили импорт газа из России до максимальных значений с начала прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.

Так, по итогам мая Франция стала крупнейшим в ЕС покупателем газа у России с 369,5 миллионами евро - это максимум с марта 2025 года. В месячном выражении импорт вырос в 1,9 раза, в годовом - в полтора раза. Страна приобретала только СПГ.

Кроме того до максимума с января 2025 года закупки российского газа (они покупали газ только по трубе) увеличили Греция - до 129 миллионов евро, и Словакия - до 120,8 миллиона. В месячном выражении греческий импорт вырос в полтора раза, а словацкий - в 7,3 раза.

Российский СПГ покупали Франция, Испания - 305 миллионов евро (рост за месяц в 1,7 раза), Бельгия - 210,6 миллиона (-19%) и Нидерланды - 39,9 миллиона (-41%).