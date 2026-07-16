Три страны ЕС нарастили импорт газа из России до максимума с 2025 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Франция в мае стала крупнейшим в ЕС покупателем газа у России с объемом импорта в 369,5 миллиона евро, что является максимумом с марта 2025 года.
- Греция и Словакия увеличили закупки российского газа до максимума с января 2025 года — до 129 и 120,8 миллиона евро соответственно.
- Российский СПГ в мае также покупали Испания, Бельгия и Нидерланды.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Франция, Греция и Словакия в мае нарастили импорт газа из России до максимальных значений с начала прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Кроме того до максимума с января 2025 года закупки российского газа (они покупали газ только по трубе) увеличили Греция - до 129 миллионов евро, и Словакия - до 120,8 миллиона. В месячном выражении греческий импорт вырос в полтора раза, а словацкий - в 7,3 раза.
Российский СПГ покупали Франция, Испания - 305 миллионов евро (рост за месяц в 1,7 раза), Бельгия - 210,6 миллиона (-19%) и Нидерланды - 39,9 миллиона (-41%).
Газ по трубе из России в самых больших объемах поступал в Венгрию - на 203,7 миллиона евро, на 36% меньше, чем в апреле. Также, помимо Греции и Словакии, его покупали Болгария - на 122 миллиона (-23% за месяц) и Нидерланды - на 13 тысяч евро (-26%).
ЕС в мае нарастил импорт газа из России
Вчера, 12:15