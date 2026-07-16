Россия вернулась на второе место среди поставщиков газа в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия поднялась на второе место среди главных продавцов газа в Евросоюз, суммарно поставляя газ на 1,5 миллиарда евро.
- США сохранили первое место, но поставки СПГ сократились на 11%, до 2,33 миллиарда евро.
- Норвегия оказалась на третьем месте с суммарными поставками газа на 1,42 миллиарда евро.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Среди главных продавцов газа в Евросоюз, как сжиженного (СПГ), так и поставляемого по трубе, Россия по итогам мая этого года поднялась на второе место с четвертого месяцем ранее, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
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Первую строчку за собой сохранили США, поставившие в ЕС газа (только СПГ) на 2,33 миллиарда евро - на 11% меньше, чем месяц назад. На третьем месте - Норвегия, чьи суммарные поставки за месяц снизились на 0,4% - до 1,42 миллиарда евро. Из них 1,17 миллиарда евро пришлись на трубопроводный газ, а 251,6 миллиона - на СПГ.
Четвертое место занял Алжир, отправивший в ЕС газа на 1,4 миллиарда евро (+4%), из которых 1,03 миллиарда пришлись на трубопроводный газ, а 371,4 миллиона - на сжиженный. Замкнула пятерку Великобритания с поставками трубопроводного газа на 485,5 миллиона евро (-10%)
В топ-10 поставщиков газа в ЕС также вошли Азербайджан с поставками на 480,8 миллиона евро (-2%), Нигерия - 93,7 миллиона (-63%), Мексика - с первой поставкой с ноября прошлого года на 50,6 миллиона евро, Ангола - 42,1 миллиона и Конго - 31,5 миллиона евро (рост в 1,8 раза за месяц).