Рейтинг@Mail.ru
Россия вернулась на второе место среди поставщиков газа в ЕС - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 16.07.2026
Россия вернулась на второе место среди поставщиков газа в ЕС

Россия поднялась на второе место среди главных поставщиков газа в ЕС

© РИА Новости / Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия поднялась на второе место среди главных продавцов газа в Евросоюз, суммарно поставляя газ на 1,5 миллиарда евро.
  • США сохранили первое место, но поставки СПГ сократились на 11%, до 2,33 миллиарда евро.
  • Норвегия оказалась на третьем месте с суммарными поставками газа на 1,42 миллиарда евро.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Среди главных продавцов газа в Евросоюз, как сжиженного (СПГ), так и поставляемого по трубе, Россия по итогам мая этого года поднялась на второе место с четвертого месяцем ранее, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Так, по суммарным поставкам газа в ЕС Россия заняла второе место с 1,5 миллиарда евро. Месяц назад она была четвертой с 1,28 миллиардами.
Компрессорная станция во Франции - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Франция начала тратить газ, запасенный на зиму
14 июля, 06:03
Первую строчку за собой сохранили США, поставившие в ЕС газа (только СПГ) на 2,33 миллиарда евро - на 11% меньше, чем месяц назад. На третьем месте - Норвегия, чьи суммарные поставки за месяц снизились на 0,4% - до 1,42 миллиарда евро. Из них 1,17 миллиарда евро пришлись на трубопроводный газ, а 251,6 миллиона - на СПГ.
Четвертое место занял Алжир, отправивший в ЕС газа на 1,4 миллиарда евро (+4%), из которых 1,03 миллиарда пришлись на трубопроводный газ, а 371,4 миллиона - на сжиженный. Замкнула пятерку Великобритания с поставками трубопроводного газа на 485,5 миллиона евро (-10%)
В топ-10 поставщиков газа в ЕС также вошли Азербайджан с поставками на 480,8 миллиона евро (-2%), Нигерия - 93,7 миллиона (-63%), Мексика - с первой поставкой с ноября прошлого года на 50,6 миллиона евро, Ангола - 42,1 миллиона и Конго - 31,5 миллиона евро (рост в 1,8 раза за месяц).
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Биржевые цены на газ в Европе превысили $650 за тысячу кубометров
15 июля, 16:34
 
ЭкономикаРоссияСШАНорвегияЕвросоюзЕвростат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала