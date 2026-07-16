Россия вернулась на второе место среди поставщиков газа в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия поднялась на второе место среди главных продавцов газа в Евросоюз, суммарно поставляя газ на 1,5 миллиарда евро.

США сохранили первое место, но поставки СПГ сократились на 11%, до 2,33 миллиарда евро.

Норвегия оказалась на третьем месте с суммарными поставками газа на 1,42 миллиарда евро.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Среди главных продавцов газа в Евросоюз, как сжиженного (СПГ), так и поставляемого по трубе, Россия по итогам мая этого года поднялась на второе место с четвертого месяцем ранее, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.

Так, по суммарным поставкам газа в ЕС Россия заняла второе место с 1,5 миллиарда евро. Месяц назад она была четвертой с 1,28 миллиардами.

Первую строчку за собой сохранили США, поставившие в ЕС газа (только СПГ) на 2,33 миллиарда евро - на 11% меньше, чем месяц назад. На третьем месте - Норвегия, чьи суммарные поставки за месяц снизились на 0,4% - до 1,42 миллиарда евро. Из них 1,17 миллиарда евро пришлись на трубопроводный газ, а 251,6 миллиона - на СПГ.

Четвертое место занял Алжир, отправивший в ЕС газа на 1,4 миллиарда евро (+4%), из которых 1,03 миллиарда пришлись на трубопроводный газ, а 371,4 миллиона - на сжиженный. Замкнула пятерку Великобритания с поставками трубопроводного газа на 485,5 миллиона евро (-10%)