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Шварц рассказал о возвращении в "Динамо" - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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15:02 16.07.2026 (обновлено: 15:14 16.07.2026)
Шварц рассказал о возвращении в "Динамо"

Шварц заявил, что наслаждается каждым днем работы в "Динамо"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГлавный тренер "Динамо" Сандро Шварц
Главный тренер Динамо Сандро Шварц - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сандро Шварц заявил, что комфортно чувствует себя в футбольном клубе «Динамо» после возвращения.
  • Шварц был назначен главным тренером «Динамо» в конце мая, ранее он возглавлял клуб с 2020 по 2022 год.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц заявил, что комфортно чувствует себя в футбольном клубе после возвращения и наслаждается каждым днем работы с командой.
Шварц был назначен главным тренером "Динамо" в конце мая. Ранее немец возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год.
"После нескольких недель здесь могу сказать, что чувствую себя комфортно. Все хорошо, наслаждаюсь каждым днем. Уверен, моя семья, которая приедет через две недели, испытает те же эмоции", - сказал Шварц.
Сандро Шварц - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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