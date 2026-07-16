Шварц рассказал о возвращении в "Динамо"

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц заявил, что комфортно чувствует себя в футбольном клубе после возвращения и наслаждается каждым днем работы с командой.

Шварц был назначен главным тренером "Динамо" в конце мая. Ранее немец возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год.

"После нескольких недель здесь могу сказать, что чувствую себя комфортно. Все хорошо, наслаждаюсь каждым днем. Уверен, моя семья, которая приедет через две недели, испытает те же эмоции", - сказал Шварц.