ФИФА запретила "Ахмату" регистрировать новых игроков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная федерация футбола (ФИФА) наложила запрет на регистрацию новых игроков для грозненского клуба «Ахмат».
- Трансферные ограничения были наложены 14 июля и будут сняты после устранения причин запрета.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) наложила запрет регистрировать новых игроков на грозненский клуб "Ахмат", сообщается на сайте организации.
Трансферные ограничения на команду Российской премьер-лиги (РПЛ) были наложены 14 июля и будут сняты после устранения причин запрета, которые не уточняются.
В минувшем сезоне "Ахмат" занял девятое место в РПЛ, набрав 37 очков.