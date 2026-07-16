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Тухель намерен остаться на посту тренера сборной Англии по футболу - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Футбол
 
08:51 16.07.2026 (обновлено: 08:53 16.07.2026)
Тухель намерен остаться на посту тренера сборной Англии по футболу

Тухель хочет остаться на посту тренера англичан после поражения в 1/2 финала ЧМ

© Соцсети сборной АнглииТомас Тухель
Томас Тухель - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Соцсети сборной Англии
Томас Тухель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий тренер Томас Тухель планирует остаться на посту главы сборной Англии по футболу и заняться подготовкой к чемпионату Европы 2028 года.
  • Сборная Аргентины одержала волевую победу над сборной Англии в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:1.
  • Англичане в матче за третье место встретятся с французами.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Возглавляющий сборную Англии по футболу немецкий тренер Томас Тухель после поражения от аргентинцев в полуфинале чемпионата мира заявил, что планирует остаться на своем посту и заняться подготовкой к чемпионату Европы 2028 года.
В среду сборная Аргентины одержала волевую победу над англичанами со счетом 2:1, забив дважды за семь минут в концовке, и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. Тухель, возглавляющий команду Англии с января 2025 года, в начале 2026-го продлил свой контракт до чемпионата Европы, который пройдет в Великобритании и Ирландии.
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"Мы продолжаем действовать по контракту до домашнего чемпионата Европы. Я с нетерпением жду этого, хотя сейчас трудно заглядывать так далеко вперед. Нам придется ждать четыре года, чтобы снова попасть на чемпионат мира. Полуфинал - это само по себе достижение. Многие крупные футбольные державы выбывают из турнира до этой стадии", - цитирует Тухеля Sky Sports.
В финале чемпионата мира 2026 года сборная Аргентины сыграет с командой Испании. Матч пройдет 19 июля в Нью-Йорке. Англичане в матче за третье место 18 июля сыграют в Майами с французами.
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