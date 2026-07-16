Тухель намерен остаться на посту тренера сборной Англии по футболу

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"Мы продолжаем действовать по контракту до домашнего чемпионата Европы. Я с нетерпением жду этого, хотя сейчас трудно заглядывать так далеко вперед. Нам придется ждать четыре года, чтобы снова попасть на чемпионат мира. Полуфинал - это само по себе достижение. Многие крупные футбольные державы выбывают из турнира до этой стадии", - цитирует Тухеля Sky Sports.