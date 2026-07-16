Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских мошенников - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 16.07.2026
В Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских мошенников

ФСБ: в Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских мошенников

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму ликвидирована сеть узлов связи, которой пользовались украинские мошенники для хищения денежных средств крымчан.
  • Задержаны трое жителей из Псковской, Новосибирской областей и Пермского края, которые поддерживали работу виртуальных узлов связи.
  • Ущерб гражданам составил более 1,4 миллиона рублей, возбуждено несколько уголовных дел, фигуранты арестованы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Сеть узлов связи украинских мошенников ликвидирована в Крыму, задержаны три человека, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Крыму ликвидировали очередную сеть узлов связи, которой пользовались украинские мошенники для хищения денежных средств крымчан", - говорится в сообщении.
Силовиками задержаны троих жителей Псковской, Новосибирской областей и Пермского края, которые по указанию кураторов приехали в Крым для поддержания работы виртуальных узлов связи в интересах украинских колл-центров для совершения дистанционных мошенничеств.
"Суть деятельности заключалась в поддержке клиентов банка, а именно, в замене сим-карт. За свои услуги каждый должен был получать 100 долларов ежедневно", - подчеркнули в управлении.
У задержанных изъяты компьютерная техника, средства связи, портовые SIM-боксы, GSM-шлюзы и более 500 сим-карт различных операторов связи. Ущерб гражданам составил более 1,4 миллиона рублей, добавили в УФСБ. Возбуждено несколько уголовных дел. Фигуранты арестованы
Автомобиль полиции Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Украинские мошенники похитили у граждан Чехии тысячи долларов
30 июня, 17:57
 
Республика КрымРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала