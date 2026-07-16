В Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму ликвидирована сеть узлов связи, которой пользовались украинские мошенники для хищения денежных средств крымчан.
- Задержаны трое жителей из Псковской, Новосибирской областей и Пермского края, которые поддерживали работу виртуальных узлов связи.
- Ущерб гражданам составил более 1,4 миллиона рублей, возбуждено несколько уголовных дел, фигуранты арестованы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Сеть узлов связи украинских мошенников ликвидирована в Крыму, задержаны три человека, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
"В Крыму ликвидировали очередную сеть узлов связи, которой пользовались украинские мошенники для хищения денежных средств крымчан", - говорится в сообщении.
Силовиками задержаны троих жителей Псковской, Новосибирской областей и Пермского края, которые по указанию кураторов приехали в Крым для поддержания работы виртуальных узлов связи в интересах украинских колл-центров для совершения дистанционных мошенничеств.
"Суть деятельности заключалась в поддержке клиентов банка, а именно, в замене сим-карт. За свои услуги каждый должен был получать 100 долларов ежедневно", - подчеркнули в управлении.
У задержанных изъяты компьютерная техника, средства связи, портовые SIM-боксы, GSM-шлюзы и более 500 сим-карт различных операторов связи. Ущерб гражданам составил более 1,4 миллиона рублей, добавили в УФСБ. Возбуждено несколько уголовных дел. Фигуранты арестованы