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Народный фронт продолжает поддерживать пострадавших от агрессии ВСУ детей - РИА Новости, 16.07.2026
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17:07 16.07.2026
Народный фронт продолжает поддерживать пострадавших от агрессии ВСУ детей

Народный фронт доставил гуманитарную помощь детям из новых регионов России

© Фото предоставлено пресс-службой "Народного фронта""Народный фронт"
Народный фронт - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой "Народного фронта"
"Народный фронт". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный фронт продолжает поддерживать пострадавших от агрессии ВСУ детей из новых регионов России, закупая и передавая им необходимые вещи.
  • Активисты Народного фронта доставили одежду и спортивный инвентарь детям, проходящим восстановление в Мелитопольском областном центре социально-психологической реабилитации.
  • Народный фронт совместно с Израильским антифашистским движением передал комплекты постельного белья детскому отделению донецкого травматологического центра.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Народный фронт продолжает поддерживать пострадавших от агрессии ВСУ детей из новых регионов России, закупая и передавая им все необходимое, сообщили РИА Новости в пресс-службе общественного движения.
"Народный фронт поддерживает пострадавших от агрессии ВСУ детей в новых регионах страны и оперативно реагирует на запросы социальных учреждений", - сообщили в пресс-службе.
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Так, активисты президентского и доставили одежду и спортивный инвентарь детям, которые проходят восстановление в Мелитопольском областном центре социально-психологической реабилитации. Отмечается, что помощь закупалась с учетом индивидуальных размеров каждого ребенка.
Помимо этого, Народный фронт совместно с Израильским антифашистским движением передал детскому отделению донецкого травматологического центра комплекты постельного белья. Активисты общественного движения также помогли и воспитанникам Новокиевского социально-реабилитационного центра, которых вывезли в Анапу в оздоровительный лагерь из-за участившихся обстрелов.
"Директор учреждения обратился в Народный фронт за помощью в приобретении одежды, обуви и спортивного инвентаря. Активисты Народного фронта оперативно собрали и передали все необходимое в детский лагерь", - рассказали в пресс-службе.
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