Краткий пересказ от РИА ИИ Народный фронт продолжает поддерживать пострадавших от агрессии ВСУ детей из новых регионов России, закупая и передавая им необходимые вещи.

Активисты Народного фронта доставили одежду и спортивный инвентарь детям, проходящим восстановление в Мелитопольском областном центре социально-психологической реабилитации.

Народный фронт совместно с Израильским антифашистским движением передал комплекты постельного белья детскому отделению донецкого травматологического центра.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Народный фронт продолжает поддерживать пострадавших от агрессии ВСУ детей из новых регионов России, закупая и передавая им все необходимое, сообщили РИА Новости в пресс-службе общественного движения.

"Народный фронт поддерживает пострадавших от агрессии ВСУ детей в новых регионах страны и оперативно реагирует на запросы социальных учреждений", - сообщили в пресс-службе.

Так, активисты президентского и доставили одежду и спортивный инвентарь детям, которые проходят восстановление в Мелитопольском областном центре социально-психологической реабилитации. Отмечается, что помощь закупалась с учетом индивидуальных размеров каждого ребенка.

Помимо этого, Народный фронт совместно с Израильским антифашистским движением передал детскому отделению донецкого травматологического центра комплекты постельного белья. Активисты общественного движения также помогли и воспитанникам Новокиевского социально-реабилитационного центра, которых вывезли в Анапу в оздоровительный лагерь из-за участившихся обстрелов.