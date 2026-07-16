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II Форум по цифровой трансформации будущего UEC-2026 пройдет в Москве - РИА Новости, 16.07.2026
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12:44 16.07.2026

II Форум по цифровой трансформации будущего UEC-2026 пройдет в Москве

© РИА Новости / Кристина КормилицынаДевушка во время форума
Девушка во время форума - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Девушка во время форума
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МОСКВА, 16 июл - Пресс-служба форума UEC-2026. "II Международный форум Universe Ecom Convention 2026. Финтех, Банки, Ритейл. Глобальная цифровая трансформация будущего" состоится 1 октября 2026 года в Москве. Это ключевое деловое событие осени для собственников бизнеса, топ-менеджеров высокого уровня и менеджеров среднего звена, объединяющее более 1000 участников из банковского сектора, финтеха, ритейла и цифровых технологий.

Главное событие форума

Международная сессия с президентом Альянса деловых структур и предпринимателей стран Юго-Восточной Азии Любарто Сартойо. Он представит новые возможности для российского бизнеса на рынках Азии и привлечет к участию в сессии представителей деловых кругов стран-участниц АСЕАН.

С кем вы встретитесь:

Среди участников и спикеров - ключевые игроки рынка: Альянс деловых структур и предпринимателей стран Юго-Восточной Азии, Сбербанк, Wildberries, X5-Tech, Ассоциация "Финансовые инновации", ИТ-холдинг Т1, Финам, Банк "ЦентроКредит", ПСБ, Digital Zone, Платежный сервис А3, ASAP, EasyCommerce, Vitamin.tools, Skyeng / uForce, Aston, Qtim и другие.
Вы получите прямые контакты с первыми лицами компаний, которые уже работают в Азии. Не теорию, а готовую дорожную карту входа на новые рынки.

Что еще в программе:

Два трека, экспозона и зона нетворкинга.
Трек А: Стратегия. Технологии. Будущее: ИИ-агенты в финансах, кибербезопасность нового поколения, цифровой рубль, импортозамещение 2.0, международная сессия.
Трек Б: Технологии роста: ИИ-маркетинг, клиентский опыт, управление командой, трансформация бизнеса, e-commerce и ритейл 2026.

Для кого:

Банки, финтех, инвестиционные фонды, ИТ-компании, кибербезопасность, ИИ-платформы, телеком-операторы, платежные системы, розничные сети, компании по торговле товарами повседневного спроса (FMCG), в области электронной коммерции и логистики, маркетинговые и цифровые агентства, регуляторы, отраслевые ассоциации, венчурные фонды.

Почему это главный день вашего бизнес-года:

За один день вы встретите тех, кого ищете месяцами - собственников, топ-менеджеров, инвесторов.
Вы получите доступ к партнерам из Азии, с которыми можно заключить сделки здесь и сейчас.
Вы увидите технологические решения, которые уже завтра станут стандартом отрасли.
Адрес: Москва, Дворец Культур.
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