Днем пространство служит зоной спокойного отдыха у воды, а вечером превращается в площадку для мультимедийных шоу. В этом году масштабное благоустройство спорткомплекса продолжается — особое внимание будет уделено созданию разнообразных спортивных и детских площадок.
Огромный фонтан в Лужниках: новая точка притяжения
Центральная площадь олимпийского комплекса "Лужники" - многофункциональное общественное пространство. Зимой здесь работал каток, а в конце весны он трансформировался в один из крупнейших городских фонтанов с зеркалом водной глади площадью 3,5 тысячи квадратных метров.